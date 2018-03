Krise i turistforeningen: Formand opfordret til at gå af

Turistforeningsformand Søren Madsens kritik af kommunens støtte til events som Sommer ved søen, Studierock og VM-fest med storskærm har fået bestyrelsesmedlemmer til at opfordre ham til at gå af.

Blandt de bestyrelsesmedlemmer, som JydskeVestkysten har talt med, ønsker kun direktøren for Slotssøbadet, Otto Skak, og direktøren for Kolding Hotel Apartments, Jeanette Therkildsen, at udtale sig. Jeanette Therkildsen er tidligere turist- og handelschef i Kolding.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde er Søren Madsen direkte blevet opfordret til at forlade sin post, fordi han ifølge sine kritikere skader turistforeningen med sine udtalelser.

Kolding: Kolding Turistforening er landet i en i dyb krise, efter at foreningens formand, Søren Madsen, offentligt har ytret sin kritik af kommunal støtte til begivenheder som Sommer ved Søen, Studierock og VM-fest med storskærm på Akseltorv. Han mener, at støtten er direkte skadelig for private initiativer.

24. januar skrev turistforeningsformand Søren Madsen en klumme i Kolding Ugeavis under overskriften "Offentligt støttede events - en forbandelse".Søren Madsen skrev klummen i sin egenskab af formand for Kolding Turistforening samt direktør for World of Adventure. Siden har han i JydskeVestkysten kritiseret, at Kolding Kommune vil bruge penge på en fodboldfest på Akseltorv i anledning af Danmarks VM-kampe i fodbold i juni. Søren Madsens holdninger fik i februar hans forgænger, direktør Peder Madsen fra Hotel Koldingfjord, til at bede om en reaktion fra turistforeningens bestyrelse og overveje sit medlemskab af foreningen.

Troværdighed

Jeanette Therkildsen siger, at hun forlod mødet, som blev holdt i slutningen af februar og ikke 7. marts, som JydskeVestkysten tidligere har fået oplyst, i den tro, at Søren Madsen ville gå ud og meddele, at han trak sig fra formandsposten. På den baggrund enedes bestyrelsen om at besvare eventuelle henvendelser fra pressen med en henvisning til Søren Madsen, fortæller hun.

- Men det er ikke sket, konstaterer Jeanette Therkildsen og siger, at det er derfor, hun har valgt at udtale sig.

Hvorfor synes du, Søren Madsen skal gå?

- For mig handler det om vores troværdighed overfor vores samarbejdspartnere, og om at Kolding Turistforenings opgave er at synliggøre Kolding og tiltrække turister. Det er ikke et debatforum om alt muligt fniller. Det skaber så meget uro, siger hun.

Skader det foreningens virke?

- Ja, det skader da enhver forening, hvis formanden går ud og siger noget, der ikke er enighed om eller opbakning til. Søren har en dejlig evne til at gøre det, han vil, og hvis han får modstand, gør han bare endnu mere af det. Men nogle gange er det måske lidt for meget. Han har lov til at mene, hvad han vil som privatperson, men som formand skal han varetage hele foreningens interesser, mener Jeanette Therkildsen.