Kriminelle får nej til at flytte ind i Koldings hårde ghettoer

Nu skal politikere og boligorganisationerne have fundet ud af, hvordan man rent praktisk gør, når man skal forbyde kriminelle at flytte ind i Skovparken og Munkebo.

Kolding: En plettet straffeattest kan i nær fremtid udløse et nej, hvis du søger en bolig i Skovparken og Munkebo, der er med på regeringens liste med hårde ghettoer.

For Tobias Jørgensen, der er formand for udvalget for udfordrede boligområder, står det klokkeklart, at hvis du er kriminel, så kan du ikke få lov til at flytte ind i et ghetto-områder.

- Nu skal vi sammen med boligorganisationerne have fundet ud af, hvordan vi gør rent praktisk. Vi har også i udvalget vedtaget, at der skal være mulighed for at udsætte beboere i områderne, hvis de begår kriminalitet, siger han.