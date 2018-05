Krigsveteraner starter netværk for andre veteraner med ar på sjælen

De er ikke decideret syge, men de har behov for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet. Derfor har en gruppe krigsveteraner oprettet et erhvervsnetværk for de veteraner, der har behov for hjælp.

Kolding: Mange veteraners kamp slutter ikke, når de vender hjem fra krig. For når de igen sætter fødderne på dansk jord, venter opgøret mod fordommene. Fordommene om, at de er psykisk syge og ikke passer ind på arbejdsmarkedet.

Det vil seks veteraner nu gøre op med. For selvom nogle krigsveteraner har ar på sjælen og måske ikke kan varetage et fuldtidsjob, skal det ikke forhindre dem i at komme tilbage på arbejde i et eller andet omfang.

- Jeg fik tanken om et netværk, fordi der findes netværk for alt muligt andet. Så hvorfor skulle der ikke være et netværk for os, siger Kim Degn, der har været udsendt til Afghanistan i 2001 og 2002 og i dag er hotelchef på First Hotel ved banegården.

Derfor har han sammen med fem andre krigsveteraner, der også er erhvervsdrivende, og Kolding Kommunes veterankoordinator, Irene Kjær, oprettet et erhvervsnetværk. De kommer i høj grad til at trække på deres eget netværk og kendskab til arbejdsmarkedet i Kolding og omegn i jagten på praktikpladser til deres veteran-kollegaer.