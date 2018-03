Krav om p-kælder bremser kæmpestort boligprojekt i midtbyen

Klostergården forfalder mere og mere, mens alle venter utålmodigt på, at Domeas byggeri går i gang. Foto: Søren Gylling

Boligselskabet Domea.dk har endnu ikke fundet en privat investor til en offentlig p-kælder under det planlagte byggeri af 92 boliger til 166 mio. kr. ved Klostergården. Derfor er projektet nu forsinket med flere måneder.

Kolding: Mens Klostergården lige i hjertet af Koldings midtby står og forfalder mere og mere, kæmper boligselskabet Domea.dk en kamp for at finde en privat investor til de 100 offentligt tilgængelige p-pladser, som Kolding Kommune har forlangt, at køberen af den tidligere kommunalt ejede bygning skal anlægge i området. Kravet fremgik af udbudsmaterialet, da Kolding Byråd i 2014 solgte Klostergården til Domea.dk for 19,2 millioner kroner. Så det er en betingelse, som skal opfyldes, i forbindelse med at boligselskabet i overensstemmelse med sit købstilbud skal bygge 92 almene lejeboliger i området. Men den private investor er ikke fundet endnu, og derfor er projektet nu voldsomt forsinket. Ifølge tidligere meldinger fra Domea.dk skulle nedrivningen af Klostergården for længst have været i gang - men indtil videre har boligselskabet end ikke søgt Kolding Kommune om nedrivningstilladelse til at gå i gang. - Vi har tidligere lovet bygningen nedrevet før sommer. Men hvis ikke vi har solgt p-kælderen under den bygning, vi vil opføre, kan vi ikke gøre det, siger projektchef hos Domea.dk, Louise Prahm.

Klostergården Domea købte Klostergården af Kolding Kommune i marts 2014.Købsprisen var 19,2 millioner kroner eksklusiv moms. I forbindelse med salget har kommunen krævet, at der skal anlægges 100 p-pladser i området, som skal være offentligt tilgængelige fra mandag til fredag mellem klokken 8 og 16.



Der var flere tilbudsgivere, og Domeas købstilbud var ikke det højeste, men Kolding Byråd foretrak Domeas projektforslag.

Vanskeligere end håbet Louise Prahm forklarer, at hun skal finde en privat investor til p-kælderen, fordi Domea.dk som almennyttigt boligselskab ikke selv må finansiere den. - Og det har vist sig vanskeligere, end vi havde håbet på, beklager hun. Louise Prahm tilføjer, at "dem, som har penge, kan investere med højere forrentning i Århus og København", og så er det svært at få nogen til at bide til bolle på en p-kælder i Kolding. - Lige nu sidder vi dog med en seriøs privat investor, som tæller på knapper og overvejer, og jeg forventer, at jeg kan give en positiv tilbagemelding efter påske, siger hun. Louise Prahm bekræfter, at Domea.dk har været i dialog med flere mulige investorer, som har takket nej til at blive p-kælder-ejere i Kolding.

Plan B Hvad sker der i værste fald, hvis det ikke lykkes jer at finde en investor til p-kælderen. Hvad er plan B? - Det er vel, at vi må sætte os ned sammen med Kolding Kommune og finde en ny plan. Men vi tror på, at det nok skal lykkes. Vi gør en kæmpe indsats for det, siger Louise Prahm. Hun tilføjer, at Domea.dk under alle omstændigheder agter at søge nedrivningstilladelse inden sommer, så fjernelsen af Klostergården kan udføres i efteråret. Også hvis du ikke har fundet en investor til p-kælderen? - Jamen, det har jeg. Det er vi nødt til at tro på, siger Louise Prahm.