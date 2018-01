Kræftsygdom får kendt caféejer til at skrue ned for blusset

Et længere sygdomsforløb i efteråret har fået Torben Pipenbring fra Tobbers til at opgive kantinedrift i midtbyen.

Kolding: Planerne var store, da Torben Pipenbring fra Tobbers sidste år blev kontaktet af de nye ejere af House of Innovation i Jernbanegade.

Caféejeren ville starte en kantine, hvor både husets lejere og ansatte i midtbyen kunne spise frokost. Men nu er planerne ændret.

Et længere sygdomsforløb med en kræftknude i maven har nemlig været en øjenåbner for 36-årige Torben Pipenbring. Knuden er blevet opereret væk, og en kemobehandling de kommende tre måneder skulle gerne fjerne de sidste kræftceller, men sygdommen har alligevel fået caféejeren og hans hustru Charlotte til at tænke sig om.

- Det er gået for stærkt, og vi er bare redet med på bølgen. Vi vælger at se det som, at det er skæbnen, der ville, at vi skulle bremses. Vi fik lige pludselig vist, hvor skrøbelige vi egentlig er, når en af os bliver ramt af noget, fortæller Torben, som derfor har valgt at trække sig fra aftalen i House of Innovation.

- De har været klar over, hvad der er sket, og vi satte os ned og prøvede at finde en løsning. De kommer stadig og spiser her indtil de er klar med en løsning, og vi leverer stadig til deres møder, så vi skilles som venner og er stadig samarbejdspartnere, forklarer han.