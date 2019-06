Kræftsyg adoptivfar dømt for flere års overgreb på mindreårig datter

En 65-årig mand blev tirsdag idømt to års fængsel for de seksuelle overgreb, han gennem flere år udsatte sin dengang mindreårige adoptivdatter for. Manden er kræftsyg og vil skulle gennemgå behandlinger i fængslet.

Lunderskov: Den 65-årige sigtede havde en flaske vand med i hånden, da han tirsdag morgen klokken 08.45 blev eskorteret af tre betjente ind i retssal 4 i Koldings domhus. Men han nåede end ikke at skrue låget af vandflasken, inden dommen faldt. Og den faldt eftertrykkeligt.

Manden, der er fra Lunderskov, stod tiltalt for i flere år at have krænket sin adoptivdatter, mens hendes mor var på arbejde. Pigen, som var otte år, da overgrebene begyndte, blev udsat for en lang række af krænkelser, som anklageren gennemgik nøje ved det første retsmøde i sidste uge. De er i kategorien "anden seksuel omgang end samleje".

Den lange liste blev takseret af dommeren til to års fængsel, og det betyder, at dommeren fulgte anklagerens anbefaling fra det forrige retsmøde. Den dømte må heller ikke have omgang med personer under 18 år, uden at der er andre voksne til stede, han skal betale 50.000 kroner i erstatning til offeret, og så skal han fortsat sidde varetægtsfængslet frem mod afsoningen.

- I dommen har jeg lagt vægt på grovheden i det, du har gjort, og at det er noget, der er foregået ugentligt og over flere år. Jeg har også lagt vægt på, at pigen blot var otte-tolv år, da det skete, lød det blandt andet fra dommer Mads Emil Legaard Toustrup, som ved retsmødet i sidste uge udbad sig lidt betænkningstid, før han afsagde dommen.