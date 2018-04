Kostrådgiver fortalte om antiinflammatorisk kost

Kolding: Lokalet på DanHostel var fyldt af godt 30 deltagere, da fibromyalgi-foreningen forleden havde besøg af Martin Kreutzer, den kendte ernærings- og træningsekspert.

Han holdt foredrag om antiinflammatorisk kost og sund livsstil, som er meget oppe i tiden og beskrev blandt andet, hvor meget det betyder, hvad man spiser. Kosten påvirker både livsstil og den daglige trivsel, og antiinflammatorisk kost har betydning i forhold til at få mere overskud og styrke til at tackle livets udfordringer, fortalte Martin Kreutzer. Kolding er en af de mange byer, hvor Dansk Fibromyalgi-Forening holder foredrag, kurser og cafémøder for nogle af de ca. 100.000 mennesker, der anslås at have sygdommen i Danmark. Foreningen er tilbage i Kolding den 25. april med et cafémøde, hvor man kan møde foreningens socialrådgiver og netværke med andre i samme situation.