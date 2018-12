Førhen skulle det tjekkes manuelt hver tredje måned, men nu gør registersamkøringen det hver nat. Computeren spytter sagen ud og allerede på ydelseskontoret kan medarbejderen nå at stoppe ydelsen, så man maksimalt kan snyde i en måned. Derfor bliver det beløb, der begås socialt bedrageri for også mindre i forhold til tidligere år.

Den Fælles Dataenhed er et stort system, hvor man digitalt kan åbne nogle skuffer. Kommunerne, Udbetaling Danmark og Kommunernes Landsforening byder ind med søgekriterier. Systemet kører hver nat, og det slår ud med det samme, hvis for eksempel en kontanthjælpsmodtager også er registreret med en skattepligtig indtægt.

Værktøjet registersamkøring udvikles hele tiden. Det foregår via Den Fælles Dataenhed, der er sat i verden for at styrke kontrollen med sociale ydelser og økonomiske tilskud. Det er udelukkende oplysninger, der er tilgængelige i offentlige systemer, der kan søges på, men de kan kombineres på mange måder.

I år har de afsluttet 327 sager og stoppet socialt bedrageri for 11,8 millioner kroner. Størstedelen, de 9,7 millioner kroner, er fremadrettede besparelser. Der er også rejst krav om, at borgere skal betale 2,1 millioner kroner tilbage.

Kontrolgruppen har i år afsluttet 327 sager.Sagerne gav en samlet besparelse på 11.841,819 kroner. Det er en fremadrettet besparelse på 9.724.474 kroner, resten er 2.106.551 kroner, som borgerne skal betale tilbage. Registersamkøringer er kilde til 174 af årets afsluttede sager. Interne og egne undringer er baggrund for 160 sager. Anonyme anmeldelser har givet 24 sager, og andre henvendelser 97 sager. I de 125 blev der ikke fundet snyd. De to foregående år har antallet afsluttede sager været henholdsvis 342 og 279. Sidste år stoppede kontrolgruppen snyd for 14 millioner kroner. I selve kontrolgruppen er to medarbejdere beskæftiget på fuld tid. Derudover arbejder en tredje medarbejder med at lave kontrol i adressesager.

- Det er det eneste rigtige at gøre. Man skal selvfølgelig ikke have kontanthjælp og tjene en løn samtidig. Når vi opdager det tidligt, så ender borgerne ikke i en fuldstændig uoverskuelig gæld, som de aldrig kan betale tilbage. Så det er en fordel for både kommunen og den enkelte borger. Og de borgere, der bevidst snyder, de skal bare opdages med det samme, der er ingen skånsel, slår Jørn Pedersen fast.

Borgmester Jørn Pedersen (V) glæder sig over, at kontrolgruppen fanger socialt bedrager hurtigere, når registre samkøres.

Tip fra kolleger, der undrer sig, er en anden stor kilde til sager i kontrolgruppen. Det gode samarbejde med kollegerne i kommunen er alfa og omega for at få sagerne løst hurtigt og effektivt.

Selv om registersamkøringen gør arbejdet mere systematisk, så bliver kontrolopgaven ikke så automatiseret, at den bare kan klares af en computer. Hver eneste registersamkøring afføder arbejde til medarbejderne i kontrolgruppen. Sagerne kræver, at kontrolgruppen taler med de berørte borgere og indhenter yderligere dokumentation.

Strammere regler

Efter nytår får det større konsekvenser at blive taget i socialt bedrageri. Det har Folketinget besluttet. Hvis en kontanthjælpsmodtager for eksempel rejser på ferie i udlandet uden at oplyse det til kommunen, så har sanktionen hidtil været, at kontanthjælpen blev nedsat med en tredjedel i tre uger, hvis det var første gang.

Efter nytår skærpes sanktionen, også selvom det er første gang, så det sociale bedrageri her vil koste en tredjedel af kontanthjælpen i tyve uger plus at noget af hjælpen skal betales tilbage. Samtidig skal sagen politianmeldes, hvis borgeren har været udrejst i en dag eller mere.

Kontrolgruppen understreger, at kontanthjælpsmodtagere har rettigheder i forhold til ferie. De har ret til op til fire ugers ferie om året, hvor maksimalt de to uger må holdes i streg. Hvis det ikke er nok, kan de bede om at få kontanthjælpen stoppet og rejse ud.