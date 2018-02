Kontrolgruppe stopper socialt bedrageri for 14 mio. kroner

Muligheden for at køre flere registeroplysninger sammen var med til at give Kolding Kommunes kontrolenhed markant flere sager at arbejde med sidste år. Modelfoto: Søren Gylling

Kolding Kommunes kontrolenhed fik sidste år mulighed for at køre flere registeroplysninger sammen. Det har givet markant flere sager at arbejde med.

Kolding: Antallet af sager i Kolding Kommunes kontrolgruppe, der bekæmper socialt bedrageri, steg markant sidste år. Af de mange sager er 342 afsluttet, og det gav en samlet besparelse på 14 millioner kroner, eller hvad der svarer til i gennemsnit 41.000 kroner per afsluttet sag. At antallet af sager vokser, hænger sammen med, at Den Fælles Dataenhed, der er sat i verden for at styrke kontrollen med sociale ydelser og økonomisk tilskud, har udvidet mængden af søgekriterier på de kommunale ydelser. Nogle sager kan blive til en kontrolsag, mens andre droppes. En anden årsag til det stigende antal sager er, at kommunens sagsbehandlere er gode til at undre sig, hvis der er noget omkring en borger, som ikke giver mening i forhold til borgerens sag. I de sager samarbejder kontrolgruppen og den pågældende sagsbehandler om hurtigst muligt at få afklaret sagen.

Kontrolgruppen Kolding Kommunes kontrolgruppe tæller tre medarbejdere.Sidste år afsluttede gruppen 342 sager mod 279 året før.



Sidste år blev kasse smækket i, så det sparede kommunekassen for fremtidige udbetalinger for 11,3 millioner kroner. Samtidig blev der rejst tilbagebetalingskrav for 2,8 millioner kroner.



De tilsvarende tal for året før var 12,5 millioner kroner i fremtidige besparelser og tilbagebetalingskrav for 1,7 millioner kroner.

Forkerte adresser Sager om adresseforhold fylder meget. Det skyldes, at adresseforhold spiller ind på en lang række sociale ydelser. Borgerne har selv ansvar for, at de bliver registreret på det sted, hvor de faktisk bor og opholder sig, og kommunen kan udstede bøder, hvis der afgives urigtige oplysninger. Kontrolmedarbejderne oplever en tendens til, at borgere bevidst registrerer sig et andet sted, end hvor de reelt bor, fordi de spekulerer i at opnå en højere udbetaling af for eksempel kontanthjælp eller SU.

Tager stikprøver Kontrolgruppens fornemste opgave er at forebygge bedrageri og lukke kassen i, før pengene bliver udbetalt. Det kan også ske ved, at de tager stikprøver ud og kigger dem igennem med kontrolbriller, når nogen søger kontanthjælp. Er der noget, der springer i øjnene, bliver ansøgeren inviteret til et møde. Ofte dukker ansøgeren slet ikke op, og så får han eller hun et afslag. De sager, der er flest af og fylder mest, er sager om borgere, der rejser på ferie eller arbejder uregistreret, samtidig med at de modtager overførselsindkomst. Af de 14 millioner kroner, som kontrolgruppen sidste år sparede kommunekassen for, er 11,3 millioner kroner fremtidige besparelser. Resten er penge, der skal betales tilbage.