Kontor-højhus på Buen i høring nu

Kolding: Byggerierne i området ved Buen og Kolding Åpark fortsætter med at pible frem, og inden længe går entreprenørfirmaet Daugaard Pedersen efter alt at dømme i gang med endnu et.

I hvert fald er Daugaard Pedersens projekt nu så langt, at politikerne i plan-, miljø- og boligudvalget har sendt et lokalplanforslag for et kontorhus i op til syv etagers højde ud i offentlig høring.

Høringen er ovre 1. marts, og ifølge tidsplanen skal lokalplanen vedtages endeligt af politikerne 3. april, hvorefter entreprenørselskabet kan komme i gang med at realisere byggeriet.

Formanden for udvalget, Birgitte Kragh (V), fortæller, at politikerne har lagt vægt på, at lokalplanen sikrer gode forbindelseslinjer ud til campusområdet.

- Så der bliver en indgangsportal ind i området oppe fra byen, og det bliver en dejlig og grøn oplevelse at gå igennem det, siger hun.

De kommende lejere i kontorhuset på hjørnet af Sdr. Havnegade og Buen får alle lov til at sætte et facadeskilt op pr. facade, men Daugaard Pedersens ønske om at supplere med et stort pylon-skilt er blevet afvist af Kolding Kommune. Stadsarkitekten vurderer, at et pylon-skilt vil virke for dominerende i gadebilledet og forstyrre det samlede bybillede, der er ved at danne sig i området.

Det er politikerne enige i, og derfor skal det princip fastholdes også for fremtidige byggerier i området, siger Birgitte Kragh.

- De store pyloner hører til oppe i Kolding Nord og ikke nede i byen, forklarer hun.