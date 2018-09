Det er kommunens plan om at skabe havnebydelen Marina City med hundredvis af attraktive boliger og en kæmpestor lystbådehavn, som har fået partiet til at revidere sin indstilling til erhvervshavnen, forklarer tidligere byrådsmedlem og havneformand Knud Erik Langhoff. I dag er han formand for den konservative vælgerforening i Kolding.

Nu anbefaler partiet nemlig Kolding Byråd at indlede en proces, som skal føre til lukning af erhvervshavnen på den sydlige side af havnebassinet - altså over mod Design City og Marina Syd, så erhvervshavnen fremover begrænses til arealerne på nordsiden af havnebassinet.

Marina City skal efter planen rumme omkring 400 boliger og 1000 bådepladser. Marina City skal samle Koldings to lystbådehavne i én. Det forventes, at de første anlægsarbejder går i gang i 2019, at de første anlæg og boliger kan tages i brug i 2021. Marina City udvikles i samarbejde mellem Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune. Kolding Kommune regner med at sætte de første byggefelter til boligbyggeri i Marina City til salg i år. Bjert Invest har i et par år arbejdet på at få opført en højhus, Kolding Sky, i Design City - indtil videre forgæves.

De her skrotbunker på sydhavnen skræmmer boligkøberne væk, forudser de konservative, der ikke mener, at Marina City og Kolding Erhvervshavn kan leve så tæt op ad hianden. Arkivfoto: Morten Pape

- De kan lige så godt placeres andre steder, og så vi kan udnytte vores havnenære arealer anderledes, ligesom en hel masse andre byer i Danmark har forstået at gøre det, siger den tidligere havneformand, som understreger, at han udtaler sig på hele sin bestyrelses vegne.

- Skrottet er der kun, fordi ingen andre vil have det, og flere af de virksomheder, som ligger på havnen i dag, behøver ikke nødvendigvis at være lige dér.

- Hvis byrådet vil noget med Marina City, må man sørge for, at der er en udsigt og nogle forhold, folk vil betale for. Det er der ikke nu, og det er det samme, jeg hører fra potientielle købere til lejligheder i Kolding Sky, siger Knud Erik Langhoff, der agter at genopstille til Kolding Byråd ved næste valg.

Ordentlig måde

De konservative råder derfor Kolding Byråd til at indlede en ny planlægning for sydhavnen, så den på længere sigt kan inddrages som byudviklingsområde - og så melde klart ud, at man vil ophøre med at forlænge de meget lange lejekontrakter, som virksomhederne på sydhavnen har.

Med jeres melding skaber I usikkerhed om erhvervshavnens fremtid. Hvorfor?

- Fordi Marina City er en voldsom investering, og vi er simpelthen bange for, at investeringen delvist går tabt, hvis man ikke sørger for, at omgivelserne er sådan, at folk vil betale for at bo der. Der er ikke plads til både erhvervshavn og boliger. Man må vælge, og vi vælger boligerne.

Det må være ømtåleligt for et ultraerhvervsvenligt parti som Det Konservative Folkeparti at gå ud med den her melding?

- Nej. Vi tænker, at det kan ramme virksomhederne på sydhavnen hårdt, hvis vi ikke får løst problemerne i tide, og vi ønsker, at virksomhederne får en mulighed for at komme væk fra derfra på en ordentlig måde, svarer Langhoff.