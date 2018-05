Konservativ fadder til miniskole: Jeg ville også stemme for en lukning

Det tidligere konservative byrådsmedlem, Knud Erik Langhoff, var en af de politiske idémænd bag Børneuniverset i Sdr. Stenderup. Men han mener i dag, at det ville være økonomisk uforsvarligt at drive skoleafdelingen videre.

- Jeg har det rigtig godt med, at vi fik det afprøvet, men jeg må også respektere de beregninger, der er lavet, og derfor er en lukning nok den eneste løsning. Det ville være at optræde uforsvarligt som politiker at drive skolen videre i Sdr. Stenderup, siger Knud Erik Langhoff.

En rundringning til partierne i børne- og uddannelsesudvalget viste forleden, at der er enorm opbakning til embedsmændenes anbefaling om at lukke skoletilbuddet

Kolding: Der er opbakning fra en af de politiske idémænd bag oprettelsen af Børneuniverset i Sdr. Stenderup, det tidligere konservative byrådsmedlem Knud Erik Langhoff, til at lukke skoletilbuddet i Børneuniverset. Det samme ønsker et stort flertal i børne- og uddannelsesudvalget i forbindelse med den længe planlagte evaluering, der skal behandles på udvalgets møde onsdag.

Skoletilbuddet i Sdr. Stenderup har eksisteret i sin nuværende form siden august 2015.Onsdag skal politikerne i børne- og uddannelsesudvalget tage stilling til en evaluering af Børneuniverset, der omfatter både børnehave og skole fra 0.-3. klasse, og til en anbefaling fra embedsmændene om at lukke skoletilbuddet til sommer og rykke børnene til Sdr. Bjert Centralskole. Der går lige nu 21 elever i skoletilbuddet i Sdr. Stenderup. Hver elev koster 232.000 kroner per år inklusiv skole og sfo. På Sdr. Bjert Centralskole vil den tilsvarende pris ifølge Kolding Kommune være 65.000 kroner efter en flytning af Stenderup-eleverne til Bjert.

Narret af politikerne

Han peger på, at embedsmændene i prognosen for det fremtidige elevtal i Sdr. Stenderup har indregnet de udstykninger, der er planlagt ved landsbyen.

Knud Erik Langhoff understreger dog også, at han godt forstår, at nogle beboere i området føler sig narret af politikerne. For ganske vist har man længe bebudet, at skoletilbuddet skulle evalueres i foråret 2018, men han fortæller, at samtidig stod en stribe politikere i efteråret 2017 på et vælgermøde i Sdr. Stenderup og sagde, at de mente, at man burde vente med at evaluere skoleafdelingen, indtil udstykningerne var blevet en realitet.

- Jeg har det skidt med, at man ikke giver det den tid, som mange lovede på vælgermødet i november, men i kommunens nye beregninger er der jo taget højde for den planlagte udstykning, og hvis jeg var medlem af børne- og uddannelsesudvalget, ville jeg lægge vægt på at være en ansvarlig politiker og følge flertallet, siger Langhoff, der ikke blev genvalgt til byrådet ved kommunalvalget i november 2017.