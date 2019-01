Konkursramte Toys'R'Us genåbner for januarudsalg i Kolding

Toys'R'Us i Kolding er blandt 26 legetøjsbutikker, der i næste uge genåbner for at holde stor januarudsalg. BR i storcentret er fortsat lukket.

Kolding: Kort før nytår gik Top-Toy, der står bag legetøjbutikkerne Fætter BR og Toys'R'Us, konkurs, men nu er der snart igen gang i nogle af virksomhedens butikker - heriblandt i Kolding.

Ifølge Ekstra Bladet forbereder Top-Toy et stort januarudsalg for at få solgt ud af varelageret. Et udsalg som skulle begynde i næste uge og blandt andet omfatte Toys'R'Us i Kolding.

- Udsalget starter i næste uge, og der kommer en plan for, hvordan det bliver. Der er lavet en plan for, hvor lang tid udsalget varer. Men det bliver et ret vildt udsalg. Utrolig lave priser. Kuratorerne har nu fået til opgave at realisere boets værdier. Det betyder, at de skal kradse så mange penge hjem så hurtigt som muligt, og det gør man bedst ved at lave et udsalg, siger fungerende talsmand i Top-Toy Lars Kirk til Ekstra Bladet.

Fætter BR i Kolding Storcenter er dog ikke på listen over midlertidigt genåbnede butikker.