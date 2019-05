Men det er en hård tid for personalet. Ingen tvivl om det. Men vi håber selvfølgelig, at de, som kommer med til Vejle, kan se mulighederne.

- DK Company har længe haft et ønske om at styrke vores satsning inden for herresegmentet. Pt. arbejder vi med 17 damebrands og tre herrebrands, og vi ser overtagelsen af Solid og Tailored & Originals som en klar styrkelse inden for herresegmentet. Vi har stor respekt for de to brands. Solid har en rigtig god position i store dele Europa, siger Jens Poulsen, der er direktør og hovedaktionær i DK Company, der har base i Ikast.

CNS Group A/S stod bag herretøjsmærkerne Solid og Tailored & Originals, og dametøjsmærkerne Desires og Peppercorn, og det er særligt herretøjsmærkerne, der fik Danmarks næststørste tøjfirma DK Company til at indlede forhandlinger med konkursboet. DK Company er i størrelse kun overgået af Bestseller.

En hård tid

Halvdelen af de knap 60 medarbejdere i CNS Group blev opsagt fredag morgen, og den anden halvdel har fået besked på, at deres arbejdspladser rykker til DK Companys Vejle-kontor. Den tidligere direktør i CNS Group, Peter Mazur, følger med som direktør for de to herretøjsmærker.

- Vi forventer at få en del synergieffekter på lager, logistik, køkken og økonomidelen, når vi rykker til Vejle inden for et par måneder. Det er blandt andet derfor, at det er halvdelen, der flytter med over. Men det er en hård tid for personalet. Ingen tvivl om det. Men vi håber selvfølgelig, at de, som kommer med til Vejle, kan se mulighederne. Jeg er ret sikker på, at i forhold til Solid, så kommer vi styrket ud af det her, siger Jens Poulsen, der ikke vil oplyse, hvad de har betalt for aktiviteterne.

Domicilet på Trianglen er ejet af det norske selskab Conseptor, der stod bag CNS Group. Selskabet gik konkurs sidste uge som følge af krisen i CNS Group i Danmark.