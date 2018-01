Konkursbo slår to mio. kr. af prisen på kæmpe ejendom

Konkursboet bag en kæmpe ejendom i Lunderskov har barberet to millioner kroner af prisen for grunden med 19.000 kvadratmeter erhvervsejendom. Grunden på 98.000 kvadratmeter kan også omdannes til boligområde.

Lunderskov: Det er mest sandsynligt, at en køber fortsat vil udleje ejendommen til erhverv. I dag er LM Wind Power den suverænt største lejer. Men der ligger også en lokalplan, så området kan omdannes til et boligområde, hvis køber lægger 14 millioner kroner og kan tænke langsigtet.

Nedsat millioner

Nu har kurator i konkursboet beslutter at sætte prisen ned, fortæller erhvervsmægler Rene Damkjær fra Nybolig Erhverv i Haderslev og Aabenraa.

- Udfordringen er, at du har en industriejendom, der passer til forskellige investorer. På den ene side har du dem, der vil udleje til erhverv. På den anden side har du et projekt, hvor du har mulighed for at opføre en masse boliger. Det tiltaler en anden type investorer. Men så længe LM Wind Power er på ejendommen, så vil man heller ikke begynde at lave boliger, siger René Damkjær.

Lige nu betaler lejerne samlet 2,3 millioner kroner årligt for at bo til leje. Ud over LM Wind Power, der lejer cirka 60 procent af ejendommen, er der en håndfuld mindre lejere.

- Vi har lige sat den ned med to millioner kroner fra 16 til 14 millioner kroner og med den tilføjelse, at prisen er til forhandling. Konkursboet vil gerne have afsluttet sagen, det siger næsten sig selv. Vi har også haft indtil flere interesserede købere. Men de er ikke i nærheden af de 14 millioner kroner. Udfordringen er, at der ikke er en lang uopsigelighed i forhold til lejerne. Så investor er nervøs for, hvor lang tid de har nogle lejere, og det er jo meget naturligt, siger René Damkjær.