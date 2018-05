Konkurs lukker frisørsalon i Kolding

Hårspecialisten i Søndergade er lukket, og de to tidligere ejere er ansat i en ny salon.

Kolding: I de 13 år Jette Weber Hedelund og Tina Linette Hansen har drevet frisørsalonen Hårspecialisten i Søndergade 24, er der åbnet seks nye saloner i nærheden.

De mange konkurrenter har kunnet mærkes, og derfor er Hårspecialisten nu lukket og under konkursbehandling.

- De sidste to år har det ikke kunnet løbe rundt, fortæller Tina Linette Hansen, som sammen med sin partner derfor har måttet finde et nyt sted at arbejde.

Valget er faldet på Balzer Kolding, der har lokale på banegården. Sidste åbningsdag hos Hårspecialisten var tirsdag 15. maj, mens de to frisører startede på deres nye job onsdag den 16.

Skiftet til Balzer er gået så stærkt, at salonens telefonnummer endnu ikke virker. Derfor kan man i første omgang ringe på 20881535 mellem 9:30 og 17:30.

Med de to hårspecialisters ansættelse er der nu tre frisører hos Balzer, som for et par måneder siden blev overtaget af Hans Storm, der også ejer en frisørsalon i Aabenraa og en skønhedsklinik i Flensborg.