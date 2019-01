Konkurrence skal gøre byens kunst mere synlig

Kolding har mange skulpturer, men der er ikke altid fokus på den kunst, man støder på i byrummet. Med en utraditionel konkurrence vil Kolding Kommune sætter spot på, at der står masser af kunst lige for næsen af os, når vi går rundt i byen.

Kolding: Kender du "Tanker om en bro"? Hvad så med "Svømmepigen". Eller "Kain". Eller "Siddende pige"?

Hvis du ikke lige nikker genkendende til nogen af de titler, så er du næppe alene. I hvert fald har Kolding Kommune et ønske om, at der bliver mere synlighed omkring mange af de skulpturer, som står rundt omkring i bybilledet. Og det gør alle de ovenstående rent faktisk.

Kommunen arbejder i forvejen med en vedligeholdelsesplan, så skulpturer og mindesmærker bliver ved at tage sig pænt ud, og der er også et arbejde med at øge formidlingen, så det ikke er en ren gættekonkurrence, når man støder på en skulptur eller et mindesmærke et sted i Kolding Kommune.

Men kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R) har også fået en anden idé, som skal øge interessen for kunsten i byrummet. Ideen er at udføre udsmykninger, installationer eller andre former for kunstneriske tilføjelser ved nogle af byens eksisterende skulpturer og værker.

Derfor inviterer Kolding Kommune nu kunstnere og designere til at genfortælle et udvalg af de eksisterende skulpturer og kunstværker i Koldings byrum. Der er 15 skulpturer, man kan vælge i mellem, hvis man ønsker at deltage.