Kongelige var med til at skrive et nyt historisk kapitel på Koldinghus

Efter fire års arbejde åbnede jubilæumsudstillingen "Magtens smykker". Den kongelige deltagelse med dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie var med til at sikre, at åbningen i sig selv blev en del af slottets nyere historiefortælling.

Kolding: Selv om der stod adskillige hundrede publikummer i slottets ruinsal, så ville man kunne høre det, hvis en knappenål landede for fødderne af lørdagens tre kongelige gæster på Koldinghus. Dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie var lige så henførte som resten af publikum, da sangerinde Jeanette Bonde sang sig igennem sin egen komposition "Mit hjem". Tonerne løftede sig op mod loftet, mens hun sang: - Der er et sted, mit hjerte har ro. Et sted hvor alting kan leve og gro, lød det fra den tidligere musikskoleelev. Og mon ikke det lige præcis var Koldinghus, hun sang om? Sådan føltes det vist for de fleste, der fulgte med på forreste række, da slottet gjorde klar til at åbne sin 750 års jubilæumsudstilling med titlen "Magtens smykker". Den udstilling begyndte slottets direktør Thomas Thulstrup at arbejde på for fire år siden. - Hvis jeg lyder begejstret, er det fordi, jeg har svært ved at styre min begejstring, sagde direktøren, da han holdt sin tale, inden åbningen af den ambitiøse udstilling, som gennem udlån fra hele Europa fortæller om de smykker, magten har omgivet sig med gennem de seneste 750 år. - Der er ikke kun tale om at se på elegante smykker. Nej, i udstillingen kommer vi helt tæt på historien, forklarede Thomas Thulstrup.

Magtens smykker Jubilæumsudstillingen på Koldinghus formidler magtens historie i 750 år gennem et bredt udvalg af smykker, ordner og medaljer.De mange genstande er udlånt af bl.a. det danske, det britiske og det svenske kongehus, Tiffany i New York, Cartier i Paris, Shamballa Jewels, Napoleonmuseet i Schweiz, Kongernes Samling på Rosenborg, Designmuseum Danmark og andre danske og europæiske museer, virksomheder og private samlere.



Magtens smykker kan ses til den 30. september.

En del af noget større For det er ganske enkelt de autentiske smykker, man ser i udstillingen. Dem, der var med, da historiebøgerne blev skrevet. Det gælder eksempelvis Christian IV's udsmykkede kåre, der blev benyttet, da tolv adelsmænd i år 1616 blev slået til riddere af Den Væbnede Arm. Episoden foregik lige her på Koldinghus, og den er ikke siden blevet gentaget. Kulturminister Mette Bock, der deltog i åbningen som repræsentant for staten, der ejer Koldinghus, glædede sig over at være med. Hun understregede, hvordan den historiske markering lægger nok et kapitel til fortællingen om det gamle slot. - Koldinghus er en bestandigt vartegn over, at vi står på skuldrene af hinanden. At vi er en del af noget, der er større end os selv, sagde ministeren og føjede til: - Det lange historiske perspektiv - at der har været mennesker før os - gør os til mere ansvarlige borgere i dag, lød det blandt andet fra Mette Bock.

Besøg hos sypigerne Slottets protektor prinsesse Benedikte fik det sidste ord. I hvert fald var det hende, der officielt åbnede for udstillingen af "Magtens smykker". Og herefter blev de kongelige ledt op mod dansesalen, som i dag er indrettet som et topsikret udstillingslokale ved siden af den gamle riddersal. Undervejs kom følget forbi Den Kongelige Systue, hvor frivillige på slottet laver kopier af historiske dragter. Det gør de ud af genbrugsmaterialer, slottet får forærende. Det arbejde ville dronningen gerne kigge nærmere på, så ind trådte de tre kongelige søstre, og de var begejstrede og stillede mange spørgsmål. - Jeg var ikke helt overrasket over, at dronningen kiggede indenfor, for vi kender jo hendes historiske interesse. Men de var herinde i længere tid, end jeg havde regnet med, fortæller Grethe Jensen, der har haft været frivillig på systuen gennem fire år. - Både dronningen og hendes søstre var overraskede over, hvor meget vi fik ud af ingenting. Vi laver jo tingene af genbrugsmaterialer.