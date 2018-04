Kongeaamuseet klar med nye udstillinger - og trappelift

Vamdrup: Kongeaamuseet, som ligger i Jernbanegade 7, Vamdrup, åbner sæsonen lørdag 5. maj kl. 14. Her byder man blandt andet på en ny plancheudstilling i mødelokalet. Den omhandler i år skolevæsenet i Hjarup, Vamdrup og Ødis, og på åbningsdagen vil fhv. skoledirektør Ib Hansen, Kolding, komme og fortælle om skolevæsenets udvikling i et grænseområde. Det vil ske umiddelbart efter kl. 14. Foreningen er vært ved en lille forfriskning, og så er der ellers gratis adgang til museets øvrige udstillinger. Her kan man specielt glæde sig til en ændret udstilling oppe under taget, hvor modelbanen befinder sig. Her har nogle af museets frivillige medarbejdere fundet plads til et fotoatelier og en gammel billetluge. Kongeaamuseet har frem til efterårsferien åbent hver eftermiddag, undtagen mandag og fredag. I vinterens løb har museet fået installeret trappelift, så det er lettere for gangbesværede at komme op til udstillingerne på 1. sal og på loftet.