Konference var en slikbutik fyldt med idéer

Tirsdag blev der holdt en stor konference mellem de private virksomheder og Kolding Kommune. Aller Aqua-direktør fik blandt andet øjnene op for et uddannelsesforløb, han ikke kendte til i forvejen.

- Der er kommet mange idéer på bordet, og jeg tror på, at de kan være med til at afhjælpe mangel på arbejdskraft. Arbejdet med at sortere i idéerne starter allerede nu, og så tager vi sagen op på et af de kommende udvalgsmøder, siger Poul Erik Jensen.

Forud for uddannelseschefens kommentar havde en idéudvikling fundet sted. Deltagerne var blevet inddelt i grupper og skulle blandt andet forholde sig til spørgsmålet om, hvordan man får flere unge mennesker til at vælge en faglært uddannelse.

Skolerne skal være tættere knyttet med virksomhederne. De private skal være bedre til at markedsføre sig over for de unge. De kan de gøre ved at lave film og udkomme på YouTube for at møde de unge i deres virkelighed. På den måde kan de have bedre held med at tiltrække unge, der så vil koble sig ind på en erhvervsuddannelse,

Fremtidens arbejdskraft

Konferencen var en af de første ting, Poul Erik Jensen havde sat på dagsordenen, da han for første gang satte sig i stolen som formand for arbejdsmarkedsudvalget. Tanken var, at en konference som tirsdagens skal være et middel til at styrke samarbejdet mellem de private virksomheder og kommunen.

Tirsdagens møde blev holdt under overskriften fremtidens arbejdskraft, og det var da også de unge, der særligt var på programmet. Der blev blandt andet diskuteret, hvordan de private virksomheder skal gøre sig mere nærværende over for de unge.

- Skolerne skal være tættere knyttet med virksomhederne. De private skal være bedre til at markedsføre sig over for de unge. Det kan de gøre ved at lave film og udkomme på YouTube for at møde de unge i deres virkelighed. På den måde kan de have bedre held med at tiltrække unge, der så vil koble sig ind på en erhvervsuddannelse, siger Poul Erik Jensen.

Udvalgsformanden fortæller, at Teknisk Gymnasium i Tønder får ansøgere fra hele Sønderjylland, blandt andet fordi skolen samarbejder med skovirksomheden Ecco og arrangerer studieture til Kina.

- Det har vi også virksomhederne til at gøre i Kolding, siger Poul Erik Jensen.