Koncerter skal trække flere til Christiansfeld Festival

Christiansfeld: Stilheden sænker sig i søstrehusets korsal. Den spredte barnegråd hører for første gang op, og alles fokus er fuldt rettet mod den kutteklædte mand, der står med udstrakte arme på scenen. Der lyder et amen i korsalen, og Sigurd Barrett, kendt fra børne-tv på DR, sætter sig på den plads, hvor han føler sig allermest hjemme: Bag et klaver.

Lørdag optrådte Sigurd Barrett med sit show om 500-året for reformationen. Showet er henvendt til børn, og formålet er at lære børnene om Martin Luther. Denne lørdag havde showet dog også et andet formål. Nemlig at gøre reklame for Christiansfeld Festival. Sigurd Barretts besøg er en af tre optaktskoncerter til festivalen.

- Vores første koncert med Pernille Rosendahl (tidligere forsanger i blandt andet Swan Lee, red.) var helt fantastisk. Hun kom med sit rockede univers, og hun fik os alle til at synge Leonard Cohens Hallelujah i kanon. Det var rigtig dejligt. Koncerten var udsolgt, og vi kunne reelt have været dobbelt så mange. Flere har spurgt, hvorfor vi ikke flytter det over i kirken, men vi vil gerne bruge muligheden for at skabe et smukt og intimt rum, fortæller Birgitte Lamp, der er leder af Christiansfeld Centret, som står bag optaktskoncerterne.