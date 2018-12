Koncernchef om kæmpe hotelsalg: Det er en god dag for Kolding

Pensionskasse overtager de bygninger, som huser Comwell Kolding. For Kolding er det en god dag, understreger koncerndirektøren for Comwell Hotel, for salget spænder en solid økonomi ud under den planlagte udbygning af hotellet.

Kolding: Med en investering på 475 millioner kroner overtager PensionDanmark nu de hotelbygninger, som huser Comwell Kolding. Comwell-kæden skal fortsat drive hotel i bygningerne som hidtil. Med handlen er man garanteret den økonomi, som er afgørende for planerne om at udbygge Comwell. Det understreger koncernchef Peter Schelde fra Comwell Hotels. - Derfor er det handlen vigtig for hotellet, og det er en rigtig god dag for Kolding. Det sikrer grundlaget for, at vi kan videreudvikle hotellet til gavn for hele byen. Nu håber vi på, at der er opbakning i kommunen til de planer, vi har for udvidelsen, så vi kan komme videre med det arbejde. Tidligere på året bekendtgjorde Comwell planerne for en udvidelse af koncernens hotel i Kolding, fordi der er stigende efterspørgsel på moderne, fleksible og store møde- og konferencefaciliteter, når virksomheder i dag skal samle gæster fra hele landet.

Bag hotellet Comwell Hotels er en kæde af hoteller i Danmark og Sverige. Comwell introducerede mødekonceptet i Danmark i 1969, dengang under navnet Scanticon, og i 1992 åbnede Comwell sit første spahotel i Danmark.Comwell driver i alt 15 hoteller i Danmark og 2 hoteller i Sverige samt Centralværkstedet og Smedien i Aarhus. Desuden samarbejder koncernen med BC Hospitality Group om Comwell Conference Center Copenhagen. Koncernen er dansk og hovedsagelig ejet af Nic Christiansen Invest.



PensionDanmark har 729.000 medlemmer beskæftiget på 25.800 private og offentlige virksomheder. De er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 29 arbejdsgiver foreninger

Comwell Kolding har i dag 180 værelser og har planlagt en udvidelse på 120 værelser i et 15 etager højt hoteltårn. Her kan man se en skitse over planerne.

Langsigtet samarbejde Med PensionDanmark som fremtidig ejer ser koncernchef, Peter Schelde, frem til en fortsat positiv udvikling af hotellet i Kolding. - Comwell har i mere end 30 år drevet konferencehotel i Kolding og er på mange måder en af koncernens spydspidser. Udviklingen er gennem en årrække gået i retning af, at møderne vokser, og der er behov for mere plads. Jeg ser derfor frem til et godt og langsigtet samarbejde med PensionDanmark, så vi sammen kan få realiseret vores forestående udvidelsesplaner og sikre en positiv udvikling af hotellet. En udvikling der skal tiltrække endnu flere møder og overnatninger til byen og Trekantområdet langt ud i fremtiden. Han tilføjer, at på det daglige plan for gæster og for ansatte, så ændrer overtagelsen ikke på noget. Hvorfor sker overtagelsen netop nu? - Muligheden er budt sig. Det er sådan i al handel, at der skal være både en køber og en sælger, som har interesse i at indgå i aftale. Den betingelse var til stede her, fortæller koncernchefen.

Plan om hoteltårn Hotellet er det fjerde, som PensionDanmark overtager ejerskabet af. Man glæder sig også over samarbejdet med Comwell, som fortsat skal stå for driften i Kolding. I en pressemeddelelse siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark: - I Comwell har vi en solid lejer, der med sin langsigtede strategi for hoteldrift passer godt sammen med, at PensionDanmark skal levere gode pensioner mange år ud i fremtiden. Med hotellets naturskønne placering glæder han sig til at opføre det planlagte hoteltårn, hvorfra der bliver udsigt over Kolding by og fjord. - Dette moderne hotel har en attraktiv beliggenhed både i forbindelse med overnatninger og i konferenceøjemed. Vi ser frem til, at investeringen vil give vores medlemmer et godt og stabilt afkast i en årrække, siger Torben Möger Pedersen. Comwell Kolding har i dag 180 værelser og har planlagt en udvidelse på 120 værelser i et 15 etager højt hoteltårn. De eksisterende værelser bliver renoveret samtidig med, at restauranten og konferencefaciliteterne bliver udvidet, og der opføres forventeligt et nyt auditorium. Med sin investering på 475 millioner kroner i Comwell Kolding kan PensionDanmark nu føje sin tredje Comwell-hotelejendom til porteføljen. PensionDanmark har i forvejen investeret i Comwell-hotellerne i Roskilde og Holte.