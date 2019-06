Kommunen vil rive butikscenter ned i Kolding-ghetto: Alting er jo til salg til den rigtige pris, siger ejeren

Presan Ejendomme med base i Herning ejer Skovparkens Butikscenter på Lærkevej. Direktør Susanne Meldgaard fortæller, at selskabet er en medspiller, der ønsker at gøre noget godt for Skovparken/Skovvejen-området.

- Der er et enkelt tomt lejemål, men det er måske lige oppe over, at det også er udlejet. Det forhandler vi om lige nu.

Presan Ejendomme købte centret som en investering for mere end ti år siden, men hun ønsker ikke at fortælle til hvilken pris.

Kolding: I udviklingsplanen for Skovparken-Skovvejen, der står på listen med landets hårde ghettoer, skal antallet af almene familieboliger skæres ned. 243 boliger skal jævnes med jorden, og i planen arbejdes der også med at rive butikscentret på Lærkevej 21 ned. Men vil ejeren overhovedet sælge?

- Vi er selvfølgelig interesserede i at gøre noget godt for området.

Susanne Meldgaard fortæller, at der har været mange forslag til at ændre området.

For tre år siden diskuterede politikere i Kolding Kommunes socialudvalg at afsætte ti millioner kroner på budgettet med tanker på at købe b u tikscentret og rive det ned. Det forslag blev bremset, fordi beboere, kunder og butiksejere var i mod.

Prisen er afgørende

Medlemmerne af Kolding Kommunes udvalg for udfordrede boligområder har sammen med boligorganisationerne haft travlt med at udarbejde udviklingsplaner for boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

- Det har været som at løbe et maraton på halv tid, så vi er slet ikke ude at detailprojektere endnu. I udvalget fik vi færdigbehandlet udviklingsplanerne for de to ghettoområder i tirsdags, de skal også for byrådet, inden de sendes til godkendelse i ministeriet, forklarer udvalgsformand Tobias Jørgensen (V).

Han fortsætter:

- Vi vil gerne erhverve butikscentret på en eller anden måde, men vi er også nødt til at kigge på, hvad der vil være en rimelig pris. Er prisen for høj, så bliver det ikke til noget.

Hvis butikscentret bliver købt og jævnet med jorden, så arbejdes der med to scenarier i udviklingsplanen. Det ene går på at opføre erhvervsbyggeri, der hvor Boligselskabet Koldings 30 ungdomsboliger ligger. I det andet scenarie arbejdes der med et nybyggeri på butikscentrets adresse. Et byggeri med butikker i stueetagen og boliger ovenpå. Udviklingsplanen skal bringe antallet af almene familieboliger ned til maksimalt 40 procent. Og det kan ske uafhængigt af om der bygges på butikscentrets grund eller ej.