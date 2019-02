Erfaringerne med at ledige kommer gennem kursusforløbet "Landbruget som levevej" er så gode, at Kolding Kommune nu vil sende 15 borgere afsted i løbet af foråret. Arkivfoto: Morten Pape

Der er højt til loftet og frihed under ansvar, og de første erfaringer med at sende ledige ud i praktik i landbruget er så gode, at Kolding Kommune nu forlænger landbrugsforløbet "Landbruget som levevej".

Kolding: Nogle af de ledige, som kommunen i efteråret sendte ud i landbruget med gummistøvler, var langt fra arbejdsmarkedet. Men af de første ni borgere, der deltog i kursusforløbet "Landbruget som levevej" er fem kommet videre i praktik, og den første har fået ansættelse i et landbrug. Erfaringerne fra projektet er så gode, at man fortsætter projektet i samarbejde med Hansenberg, der giver deltager en otte ugers introduktion til sikkerhed, foder og traktorer. - Det er noget, der er faldet i god jord, hvis man kan sige det sådan. Vi har at gøre med borgere, der har haft det svært. Nogle har også haft misbrugsproblemer, og nogle af dem har haft svært ved at komme op om morgenen, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune. - Men nu er den første gået i beskæftigelse, og vi er faktisk lidt overraskede over, at der er så mange, der kommer i gang, siger Poul Erik Jensen.

Der er højt til loftet hos mange landmænd. Det er et erhverv, hvor der er stor frihed, hvis opgaven bliver løst. Vi skulle i starten lige presse lidt på i forhold til landbruget, men nu har vi fået et godt samarbejde Poul Erik Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget

Kort om projektet Formålet med forløbet Landbruget som levevej er at spore deltagerne ind på landbruget som mulig levevej. Med udgangspunkt i de positive erfaringer i det første forløb sætter Kolding Kommune gang i et nyt forløb i foråret 2019. Deltagerne i forløbet vil være et bredt udsnit af ledige borgere tilknyttet jobcentret.

Stor frihed Det er Hansenberg, der står for introduktionen til landbruget, og så har kommunen fået etableret et samarbejde med Kolding Herreds Landbrugsforening, der har kontakten til de enkelte landmænd, der mangler arbejdskraft. Kommunen sætter 280.000 kroner af til projektet, der skal få 15 ledige afsted. - Der er ikke tvivl om, at landbruget mangler arbejdskraft, men det behøves jo ikke at være ukrainere alle sammen, sige Poul Erik Jensen, der samtidig understreger, at det er et krav, at den ledige selv viser interesse for landbrug. - Der er mange fordomme om landbruget, men der er højt til loftet hos mange landmænd. Det er et erhverv, hvor der er stor frihed, hvis opgaven bliver løst. Vi skulle i starten lige presse lidt på i forhold til landbruget, men nu har vi fået et godt samarbejde, siger Poul Erik Jensen.