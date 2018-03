Kommunen udbetalte en million til Funky Monkey Park i blinde

Kolding Kommune har ingen dokumentationen for brugen af en særlig skoleaftale med Funky Monkey Park. Faktisk foreligger der ikke et eneste bilag til fakturaer for i alt en million kroner.

Aftalen blev lavet tilbage i 2012 for at understøtte turistattraktionen, som det på det tidspunkt var på tale at etablere i Marielundskoven. Efter en orkan af protester fra skovens brugere og naboerne til den bynære skov måtte byrådet med den dengang forholdsvist nyvalgte Jørn Pedersen i spidsen vinke farvel til placeringen af klatreparken, der i dag slynger sig gennem trætoppene ved Hylkedal Øst.

Kolding: Uden at ane, hvad borgerne har fået for pengene, har Kolding Kommune i løbet af de sidste fem år udbetalt en rund million kroner til Funky Monkey Park i form af en særlig skoleaftale.

Kolding Kommune har en aftale med Funky Monkey Park om, at 7., 8. og 9. klasses-eleverne i Koldings folkeskoler kan besøge parken en gang pr. sæson.Aftalen blev lavet af politikerne i 2012. Kommunen har ingen dokumentation for, hvor meget aftalen er blevet brugt, siden den trådte i kraft i 2013. Der går i år 792 elever i kommunens 7. klasser, 873 elever i 8. klasserne og 653 elever i 9. klasserne.

Ikke stolt

JydskeVestkysten har søgt aktindsigt i samtlige dokumenter, som vedrører udbetalinger fra kommunens børne- og uddannelsesforvaltning til Funky Monkey Park siden parkens åbning i 2013.

Heraf fremgår det, at der årligt er udbetalt 200.000 kroner i en, to eller tre portioner, og på fakturaerne er det ultrakort anført, at udbetalingerne vedrører "skoleaftale" eller "klatring 7. & 8. klasser".

Men hvor meget, skolebørnene har klatret i trætoppe for pengene, foreligger der ingen dokumentation for i børne- og uddannelsesforvaltningen, som har udbetalt pengene.

Efter forespørgsel fra JydskeVestkysten skriver jurist Merete Serrritzlew i en mail, at "Vi kan oplyse, at der pr. primo september 2017 havde været ca. 1100 elever i Funky Monkey Park via skoleaftalen i 2017". Men den oplysning findes der heller ikke dokumentation for.

Børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele forklarer, at tallet på cirka 1100 er fremkommet ved, at hun i efteråret 2017 spurgte den medarbejder, som fulgte skoleaftalen, i hvilket omfang den blev brugt.

- Jeg har stor tiltro til, at 1100 er et rigtigt tal, og jeg er nødt til at erkende, at jeg på den baggrund ikke fandt anledning til at grave mere i det. Nu er medarbejderen her ikke mere, og nu viser det sig så, at vi ikke har mere liggende på sagen, forklarer Helle Thiele.

Hvad synes du om, at I har udbetalt 200.000 kroner om året uden at vide, hvad borgerne har fået for pengene?

- Det er jo helt principielt ikke noget at være stolt af. Det er ikke sådan, det bør være. Udfordringen her er, at både jeg og skolechefen (Lars Hende Svenson, red.) er lidt historieløse, siger Helle Thiele og henviser til, at hun og Lars Svenson først blev ansat i Kolding Kommune i 2016 og 2017.

Aftalen om, at Funky Monkey Park skal have 200.000 kroner om året til klatre-billetter til eleverne i de tre årgange findes jo fortsat. Hvad vil du gøre nu?

- Nu får en ny medarbejder opgaven med at tilsikre, at vi får den rette dokumentation, så vi løbende kan følge op på brugen af aftalen og holde øje med, at den har den værdi, den skal have, oplyser Helle Thiele.