- Vi forventer at finde de effektiviseringer, der er i budgettet, og går også efter at få oparbejdet en buffer til at imødekomme uforudsete regninger. Det her er et område, hvor vi bliver udfordret på mange forskellige fronter.

Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg skal i år finde besparelser/effektiviseringer for tre millioner kroner. Det beløb vokser til 6,5 millioner kroner i 2020 og er på sammen niveau i 2021. Besparelserne skal findes med udgangspunkt i projekt "Selvværd og sammenhæng". Det går blandet andet ud på i højere grad at inddrage borgerne og spørge ind til, hvilken form for hjælp de ønsker. Målet er at finde bedre og billigere løsninger. Kolding Kommune afviste JydskeVestkystens ønske om aktindsigt i sagen med henvisning til offentlighedslovens paragraf 30. I den står: "Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om: 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes." Kilde: retsinformation.dk

Svært at følge med

Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget, henviser også til, at sagen handler om personfølsomme oplysninger.

Hvordan har du det med, at millionbesparelserne kører som et lukket punkt?

- Jeg er tryg ved, at vi er mange politikere i udvalget, der ved, hvad det går ud på. Vi er udfordret af, at sagerne handler om personhenførbare oplysninger.

Har offentligheden ikke krav på at høre, hvordan millionbesparelserne på social- og sundhedsområdet skal findes?

- Jo, og jeg kan sagtens se det demokratiske problem i, at det er svært at følge med i det her. Det skal alle som udgangspunkt have lov til. Jeg vil meget gerne tage en runde med forvaltningen for at få en ekstra vurdering af, om der ikke er noget mere, vi kan kaste offentlighed over. Jeg vil spørge ind til, om vi ikke på en eller anden måde kan kommunikere omkring det her, siger udvalgsformanden.

Efter JydskeVestkystens henvendelse skrev Karina Lorentzen til forvaltningen.

- Jeg fik et hurtigt svar, og på forvaltningen er de enige med mig i, at vi skal prøve om vi kan få mere offentlighed omkring besparelserne, og det ser jeg frem til, siger hun.