Kommunen sætter ugler ind i kampen mod rotter

Forbruget af rottegift rasler ned i Kolding, og det samme gør antallet af rotteanmeldelser. Nu sætter kommunen ugler ind i bekæmpelsen af de ækle kloakdyr.

Kolding. Nu bliver ugler en del af rottebekæmpelsen i Kolding.Indsatsen kommer i forlængelse af, at Kolding Kommune har droslet voldsomt ned på brugen af rottegift og samtidig set et dyk i antallet af anmeldelser om rotter.I første omgang har kommunen sat to uglekasser op i parken ved Odinsvej og Baldersvej i Kolding.Håbet er, at uglerne flytter ind, så de kan hjælpe med til at holde bestanden af rotter nede på en naturlig og giftfri facon.

Natuglen Rottens største flyvende fjende er hornuglen. Dem bor der ikke mange af i Kolding Kommune. I stedet satser kommunen på at kunne lokke den mere almindelige natugle til at slå sig ned i de nye kasser i Odinsparken, hvor den vilde natur fik friere vilkår i 2017.

Stort fald Siden november 2016 har kommunen haft 12 giftfrie rottefælder stående i Odinsparken.- Vi havde en koncentration af anmeldelser, som tydede på, at der var flere rotter dér end andre steder. Men fælderne har været effektive, og nu vil vi gerne sætte forebyggende ind med ugler, forklarer afdelingsleder i by- og udviklingsforvaltningen Ole Stokholm Lauridsen.Han oplyser, at kommunens forbrug af rottegift er faldet fra fire tons pr. år i 2013 til blot 340 kilo sidste år, og fra 2016 til 2017 er antallet af rotteanmeldelser faldet med over 1000 til 3529.- Da vi besluttede at drosle ned på giften, forudså de bekæmpelsesfirmaer, som vi samarbejder med, at vi ville se en eksplosion i antallet af rotteangreb. Men vi har set det modsatte, og det skyldes, at vi bruger kræfterne mere koncentreret og dér, hvor problemerne er.- Det vil sige, at vi tager ud og sørger for, at buskads bliver studset, og at der ikke står mad uheldige steder, forklarer han.