Kommunen sætter sandsække ud: Vandet i Kolding Å kan stige endnu mere

Den seneste tids megen regn gør, at Kolding Å er fyldt med vand, der bruser godt af sted. Derfor sætter Kolding Kommune nu sandsække ud, som folk kan hente på Ågade. Lars Svoger, kommunikationschef i kommunen, understreger, at sandsækkene sættes frem for en sikkerheds skyld, da man ikke kan vide, hvordan vandstanden vil udvikle sig.

Ifølge kommunen kommer vandet i Lillebælt til at stige løbet af tirsdagen med cirka 50 centimeter, men det er usikkert, hvor meget det slår igennem på vandstanden i Kolding Å.

For at gardere sig vil kommunen desuden holde øje med åen, der løber under Vestre Ringgade, natten igennem. Det er uvist, om der bliver problemer, så sandsækkene er et tilbud til boligejere langs åen, der plejer at være udsat, når vandet står højt.