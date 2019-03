Repræsentanter fra Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup har fordelt de knap 600.000 kroner fra årets centerbypulje mellem sig. Her kan du læse om byernes dyreste ønsker.

CHRISTIANSFELD, LUNDERSKOV, VAMDRUP: Ønskerne løb op i godt 900.000 kroner, men der var 540.000 kroner at gøre godt med. - Jeg er meget glad for, at repræsentanterne fra Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup i dialog er blevet enige om, hvordan pengene fra centerbypuljen skal fordeles. Den fremgangsmåde bruger de 20 landsbyer i kommunen, men det er nyt, at de tre større byer gør det samme, når de skal fordele deres penge, fortæller Ole Alsted (V). Han er formand for Kolding Kommunes lokaldemokratiudvalget, der netop har godkendt de tre byers forslag til fordeling af pengene. I år får Lunderskov 152.000 kroner, Vamdrup får 181.000 kroner og Christiansfeld 207.000 kroner.

Centerbypuljen Centerbypuljen er afsat af byrådet til at støtte en række projekter og aktiviteter i KoldingKommunes tre centerbyer: Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Centerbypuljens midler erfælles for de tre centerbyer, og fordeles med fokus på åbenhed, dialog og samarbejde påtværs.Centerbypuljens midler fordeles en gang om året på baggrund af ansøgninger indsendt fraForum Christiansfeld, Lunderskov Lokalråd og Vamdrup Byforum.Kilde: Kolding Kommune

Køkkenudstyr i Lunderskov Steen Sparvath fra Lunderskov Lokalråd roser også den gode dialog, byerne har haft omkring økonomien. - I Lunderskov sætter vi alt ind på Multicentret. Vi arbejder på at føre det gamle rådhus ind under hallen, så det bliver hallen, der skal drive det. Og når det er sket, sætter vi forskellige ting i gang på rådhuset. En del af planen er, at der skal indrettes et mødelokale, hvor man også kan holde fester. Det kræver en større investering, men vi kan ikke gå i gang, før vi har fået det gamle rådhus overdraget. Juristerne har lovet os, at vi i løbet af de næste 14 dage får det første udkast til en aftale. Han håber, at det bliver sådan, at almindelige borgere kan leje lokalerne, ligesom man kan leje et forsamlingshus. - Det vil kræve en større ombygning, hele køkkendelen skal laves om, men jeg kan ikke sige ret meget mere, før papirarbejdet er faldet på plads. Lunderskov får 72.000 kroner fra puljen til køkkenudstyr og inventar, og det er det største lokale ønske, der opfyldes med penge fra centerbypuljen i år.

Lys til tunnelen Det dyreste enkeltønske fra Vamdrup er belysning af jernbanetunnelen i Østergade. Her har Vamdrup Byforum søgt om 125.800 kroner og fået 61.000 kroner. Vamdrup har dog fået lov til at forhåndsdisponere over et beløb på 64.800 kroner fra centerbypuljen 2020 til belysningen. Byforums formand Helge Paulin forklarer. - Vi har aftalt med kommunen, at elinstallatøren skal udføre arbejdet i sidste kvartal af 2019. Tanken er så at dele regningen, så den første del, de 61.000 kroner, betales lige inden den 31. december i år. Resten af regningen betales umiddelbart efter nytår i 2020. Og det er der en vis fornuft i, for belysningen har størst betydning i vinterhalvåret. Helge Paulin forventer, at den nye belysning i tunnelen kan indvies samtidig med, at julelysene tændes i byen. Den nye belysning skal spille sammen med den belysningen på det nyindviede Kinotorv. Lysene begge steder kan spille sammen og styres af en computer.

Lys ved gudsageren I Christiansfeld er det største ønske, som centerbypuljen opfylder, ny belysning af stialleen til gudsageren. Det arbejde har Forum Christiansfeld fået 110.000 kroner til. - Brødremenigheden er i gang med at få renoveret hele kirkegården. Træerne skal skiftes ud, når alleen sættes i stand. I den forbindelse skal belysningen tages ned og retableres. De fondsmidler, som brødremenigheden har til renoveringen, rækker ikke til det hele. Derfor har vi søgt puljen om penge til nye lamper, forklarer H.C. Jensen, der er formand for Forum Christiansfeld.