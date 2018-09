Kommunen meldte husejer til politiet for ulovlig træfældning - nu er sagen opgivet

Kolding: Så er der sat punktum i striden mellem Kolding Kommune og tidligere byrådsmedlem for De Konservative, advokat Henning Lyhne, som kommunen sidste år meldte til politiet for at have iværksat en ulovlig fældning af kommunens træer på et 5000 kvadratmeter stort grønt areal nær Lyhnes bopæl.

Fældningen på hjørnet af Lyshøj Allé og Fjordvej fandt sted i oktober 2016, politianmeldelsen blev blåstemplet af politikerne i februar 2017, og nu - halvandet år senere - er Sydøstjyllands Politi klar med sin afgørelse:

Sigtelsen mod Henning Lyhne for at have begået hærværk ved at have foranlediget fældning af træer og buske er opgivet. Det betyder, at der ikke bliver rejst nogen straffesag mod den tidligere politiker.