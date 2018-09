Kommunen lukker sag om ulovlig træfældning

Udvalgsformand ærgrer sig over, at der ikke blev statueret et eksempel på, at man ikke kan forgribe sig på kommunens træer, uden at det får konsekvenser.

Kolding: Tidligere byrådsmedlem og husejer på Kobbelvænge i Strandhuse, advokat Henning Lyhne, skal ikke igennem yderligere ventetid, før han ved, hvad udfaldet af Kolding Kommunes politianmeldelse mod ham for ulovlig træfældning munder ud i.

Kolding Kommune agter nemlig ikke at klage over Sydøstjyllands Politis vurdering af, at der ikke er beviser for, at Henning Lyhne er ansvarlig for bevidst ulovlig træfældning på et stort kommunalt areal ved Fjordvej og Lyshøj Allé forrige år.

Med andre ord sætter Kolding Kommune nu punktum i sagen, oplyser formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V).

- Sådan som jeg læser politiets afgørelse, så er det påstand mod påstand, og så mener jeg, det er misbrug af kommunens tid og penge at gå videre, siger Jakob Ville.

Hvordan har du det som repræsentant for en kommune, der har meldt en af sine borgere til politiet, med, at politiet siger, at der ikke er beviser for at rejse tiltale?

- Jeg synes, det er rigtig træls, at vi ikke får skabt præcedens for, at man ikke bare kan slippe afsted med at fælde vores træer, uden at det får konsekvenser. Men når politiet siger, at vi ikke kan løfte bevisbyrden, så synes jeg ikke, vi skal forsøge at gå videre.