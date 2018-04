Kommunen køber grund i Christiansfeld: Her skal lægehuset ligge

Kolding Kommune har købt en grund på Kongensgade i Christiansfeld, hvor der vil komme til at ligge boliger, parkeringspladser og et lægehus. For at lægehuset kommer, kræver det dog, at sundheds- og ældreministeriet godkender en ansøgning om 20 millioner kroner fra kommunen.

Christiansfeld: En a-placering midt i Christiansfeld, tæt på centrum og til glæde for handelslivet.

Sådan kalder borgmester Jørn Pedersen (V) den grund, som kommunen har besluttet at købe i Christiansfeld. Konkret er der tale om tankstationen i Kongensgade, der i lang tid har været ude af funktion. Planen er, at grunden - forhåbentligt - skal bruges til et nyt lægehus i Christiansfeld.

- Vi køber grunden, rydder den og får den oprenset, for der er en mindre forurening der. Derefter er grunden forhåbentlig klar til lægehuset. Det håber jeg på, siger Jørn Pedersen, der fortæller, at der også vil komme til at være boliger og parkeringspladser på grunden.

Før at Jørn Pedersen med sikkerhed kan sige, at lægehuset kommer, kræver det, at sundheds- og ældreministeriet godkender den ansøgning, kommunen i samarbejde med lægehuset Lægerne i Bjert har sendt. Der er blevet søgt 20 millioner kroner i en pulje på 200 millioner.

- Vi krydser alt, hvad kan vi krydse for, at ansøgningen bliver imødekommet, og vi dermed kan komme i gang med projektet, siger Jørn Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at det er omkostningstungt at bygge et lægehus, og det bliver ikke billigere af, at det skal bygges i et område, hvor der skal tages arkitektoniske hensyn, siger borgmesteren, der endnu ikke ved, hvor stor en del af de 20 millioner kommunen skal bruge, for at lægehuset bliver til noget.