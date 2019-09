Kommunen kan ikke sige nej til økologisk drift

Skanderup: Hvis Kolding Kommune i morgen får en ny ansøgning om at omlægge et konventionelt svinebrug til økologisk drift i lighed med den nye bedrift på Smedegyden 9 i Skanderup, så bliver svaret ja. Også selvom den økologiske drift har medført, at naboerne er ved at blive vanvittige af en ekstrem mængde af fluer fra svinebruget.

- Vi kan ikke undlade at give tilladelsen. Det skal vi i henhold til husdyrbrugloven, når alle lovens parametre er opfyldt, og det er de her. Loven er bygget op sådan, at der er nogle specifikke krav, der skal være overholdt. De handler om sådan noget som lugt, ammoniak og støj, men vi kan ikke stille vilkår om fluer, forklarer biolog Marianne Yde fra Landbrug og Lokaludvikling i by- og udviklingsforvaltningen.

Hun afviser dermed, at nogle har sovet i timen ved at udstede tilladelsen til økologisk drift på Smedegyden med udendørs griseverandaer meget tæt på beboelse.

- Selv hvis vi mener, at det var en dårlig idé, kan vi ikke tage hensyn til det. Så skal loven først laves om, forklarer Marianne Yde.