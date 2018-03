Kommunen indkalder til stormøde: Nu skal Skovparken og Munkebo væk fra ghettolisten

- Vi prøver at invitere bredt ud. Og vi har et håb om, at vi den dag kan få gode ideer frem. Det ender forhåbentlig også med, at nogen siger, at: "det kunne jeg bringe videre i mit netværk". Hvis der kommer 50 deltagere den dag, så skulle det gerne brede sig til, at der er 500 eller 1000, som laver en indsats via deres netværk, forklarer borgmesteren.

- Mødet kommer ikke kun til at handle om, at boligområderne skal af ghettolisten. Jeg er lige så optaget af, at vi også forebygger, at andre boligområder kommer på listen, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Intet er forbudt

Han er meget spændt på, hvad der kommer ud af mødet.

- Alle de kendte veje er prøvet af, og vi har lavet rigtig mange gode indsatser som for eksempel et fremskudt jobcenter i Skovparken, så vi er godt på vej, men vi må bare erkende, at vi stadig er på ghettolisten. Med debatmødet håber jeg, at folk vil sætte sig mål. Det kan være, at nogen siger, at de kan godt hjælpe ti ledige videre i uddannelse eller job. Andre vil måske yde lektiehjælp i større udstrækning, end det sker i dag. Det kan handle om mange forskellige ting. Mit udgangspunkt er, at intet er forbudt.

Kolding Kommune har tovholderens rolle.

- Mange gange kan man godt begejstres på et møde, men når så hverdagen griber en, så sker der ikke mere. Derfor er det absolut nødvendigt, at vi følger op på mødet, slår borgmesteren fast.

Hvad ser du som Koldings ghettoers alvorligste udfordring?

- Det er ledighed. Den 2. marts var 700 borgere fra de to områder tilknyttet jobcentret. Jeg har endnu ikke tal for, hvor mange, der skal af, før områderne kommer af ghettolisten, men det drejer sig ikke om ret mange. Men det bliver ikke lige pludselig et glansbillede, når områderne kommer af ghettolisten. Det bliver en længere proces for eksempel at nå i mål med, at få områderne ned på en gennemsnitlig arbejdsløshed. Alt i alt skal der laves en kæmpe indsats i områderne. Og det jeg vil gerne have løftet op i den landspolitiske debat, så midler fra satspuljen og Landsbyggefonden ikke kun rettes mod ghettoområderne.