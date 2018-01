Kommunen håber at flere vil udleje deres sommerhus

Kolding Kommune og Business Kolding håber, at endnu flere sommerhusejere vil overveje, om de skal udleje deres sommerhus. Det skal hjælpe med at styrke turismen i området, lyder det fra Business Kolding, der har taget initiativ til et sommerhusmøde i januar.

- Bureauerne har rettet henvendelse til os for at høre, om vi kunne hjælpe med at skabe noget mere kapacitet på området. Det kunne jo godt være, at der var nogen, der var interesseret i at få deres sommerhus på markedet, som ikke er klar over, hvordan man gør. På den måde udnytter vi den eksisterende kapacitet til at udvikle turistområdet, siger Tove Gæmelke, der er konstitueret direktør i Business Kolding.

Business Kolding, der har ansvaret for kommunes turisme, har taget initiativet, efter at erhvervsfremmeorganisationen har fået henvendelser fra udlejningsbureauer, der mangler sommerhuse, de kan udleje.

Derfor har Business Kolding taget initiativ til, at der kommer flere sommerhuse på markedet. Nu har kommunen skrevet ud til 2600 sommerhusejere, hvor de bliver inviteret til et "sommerhusmøde" den 20. januar.

Tjene en skilling

- Det skal bidrage til, at vi får flere sommerhusturister til Kolding. Nogle sommerhusejere bliver måske også opmærksomme på, at det betyder meget for området, blandt andet for de lokale butikker. Det betyder også noget for vores attraktioner, Kolding Storcenter og butikkerne i midtbyen. Det rammer bredt, siger Tove Gæmelke.

På informationsmødet den 20. januar bliver sommerhusejerne budt velkommen af borgmester Jørn Pedersen. Derudover er der blandt andet indlæg fra attraktioner som Skamlingsbanken, der er indlæg om affaldssortering, og en række udlejningsbureauer fortæller om mulighederne for at udleje sommerhuse.

Borgmester Jørn Pedersen håber, at initiativet kan skaffe flere turister til Kolding.

- Vi har rigtig mange sommerhuse, og vi har også en pæn udlejning. Men vi har også en kapacitet, som måske kunne udnyttes bedre, så vi får endnu flere turister. Som kommune har vi en indlysende interesse i at skaffe omsætning til restauranter og detailhandel, siger Jørn Pedersen.

Han håber, at sommerhusmødet kan gøre en forskel.

- Jeg tror, der er en del sommerhusejere, der kunne have glæde af at høre om mulighederne. Der er måske nogen, der aldrig har lejet ud, som måske har brug for at høre, hvordan man gør. De kunne måske tjene en skilling. Og så er der måske andre, der vil udvise samfundssind, fordi de får øjnene op for, hvor meget turister betyder for vores kommune, siger Jørn Pedersen.