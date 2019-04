Kommunen gav dispensationer til ulovligt byggeri: Nabo er skuffet over systemet

43-årige Dorthe Schandorffs nabo søgte om og fik lov til at bygge en tilbygning, der i følge tegningerne var 6,60 meter høj. I dag står der en bygning, som er næsten to meter højere. Nu har Dorthe Schandorff klaget til Planklagenævnet.

6,60 meter høj skulle den være ifølge de tegninger, som naboen sendte ind til kommunen, og som var grundlaget for kommunens byggetilladelse. Kommunen mente ikke, at en nabohøring var påkrævet i sagen.

Kolding: - Jeg er så skuffet over systemet. Selvom det er min nabo, der har bygget til, så føler jeg, at jeg også har haft en byggesag selv. Mig er der bare ingen, der har hjulpet.

Kort fortalt skete der herefter det, at kommunen gav bygherren inde ved siden af tilladelse til at bevare huset - dog kun i 8,5 meters højde svarende til den almindelige byggeret i bygningsreglementet, så tagkonstruktionen måtte laves lidt om.

Forståeligt nok, vil mange mene. For efter at hun havde skyndt sig at klage til kommunen, afslørede en landinspektørmåling, at byggeriet ragede helt op i 9,21 meters højde.

Så det var lidt af et chok, Dorthe Schandorff fik, da træspærene i slutningen af 2015 blev sat på tilbygningen inde hos naboen knap tre meter fra skel mellem de to ejendomme.

Syv centimeter

Igen viste huset sig at være for højt.

Denne gang dog kun syv centimeter - nemlig 8,57 meter - og i sin efterfølgende afgørelse af Dorthe Schandorffs fornyede klage over vinduer og hushøjde, skriver kommunen, at "overskridelsen (...) ikke er af et omfang som væsentligt påvirker eller overskrider de indbliksmæssige kriterier som byggeretten har fastlagt".

Men en overskridelse er der altså tale om, fastslår kommunen i afgørelsen, som er fra 23. februar 2018.

Heri står der også, at "der er lagt vægt på, at der i flere omgange er sket overtrædelse af det, der er givet tilladelse til. Først ved overskridelse af byggetilladelsen og senere ved overskridelse af den højde, der er tilladt ved den efterfølgende lovliggørelse. Hensynet til retshåndhævelsen tilsiger derfor, at der ikke gives flere adgange til retlig lovliggørelse i sagen, og at der således ikke meddeles dispensation."

Men selvom "den opførte tagkonstruktion er i strid med bestemmelserne", og selvom kommunen vurderer, "at ejeren ikke har handlet i god tro ved byggeriets opførelse", så når kommunen alligevel frem til, at der ikke skal ske mere i sagen.

Kommunen vurderer nemlig, at "det ulovlige forhold er af et sådant omfang, at det ikke vil være proportionelt at kræve fysisk lovliggørelse, da udgiften ved fysisk lovliggørelse vurderes at være væsentlig større end den indvirkning, det har på det omkringboende og området".