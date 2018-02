Kommune og region poster 47 mio. kroner i markant bygning

- Låsbyhøj er et fælles projekt, der bliver til gavn for nogle af de mest sårbare borgere i regionen, og jeg glæder mig til at se det færdige resultatet, slog han fast.

Han glædede sig over, at et regionalt og seks kommunale tilbud samles under et tag, når det nye mentale sundhedscenter står færdigt til april næste år.

Kolding: Den orange minigraver stod klar til at tage første spadestik i gården på Låsbyhøj på Nørregade. Kolding Kommune og Region Syddanmark tog fredag eftermiddag hul på en om- og tilbygning af den markante hvide bygning med det sorte tag. Cirka 6000 kvadratmeter skal bygges om og cirka 250 kvadratmeter skal bygges til, og arbejdet ventes at løbe op i 47,1 millioner kroner.

Jomfrutale

Han og formanden for Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg, Karina Lorentzen (SF), fik æren af at tage første spadestik med minigraveren.

Inden da fik hun også ordet.

- Jeg tiltrådte som udvalgsformand den 1. januar. Det her er min jomfrutale, så jeg har ikke hele baggrunden, så derfor har jeg et talepapir med i dag.

Karina Lorentzen fortalte om en oplevelse hun havde for godt ti år siden.

- Dengang hjalp jeg en løsladt borger med at få skik på livet. Vi skulle skaffe en bolig, misbrugsbehandling, behandling for en sindslidelse, kontakthjælp og meget mere. Jeg tillader mig at tro, at det er blevet meget bedre i dag, men dengang skulle vi rundt til 11 steder bare for at styr på det basale. Det er skarp kost, hvis man ikke har ret mange ressourcer, få midler og ingen bil.

Hun glæder sig over, at flere tilbud rykker ind i det mentale sundhedscenter, så borgeren skal henvende sig færre steder.

I huset samles blandt andet kommunens tilbud til borgere med misbrug og psykiske udfordringer med Region Syddanmarks lokalpsykiatri.

- Jeg glæder mig over, at denne utroligt smukke bygning får liv igen. Da jeg gik med aviser for Kolding Folkeblad for mange år siden, lå Låsbyhøj på min rute. Så jeg føler at jeg kender bygningen. Dengang var der plejecenter her, og det bekommer mig vel, at bygningen skal bygges om og blive brugt på noget nyt og fantastisk, fortalte Karina Lorentzen.