Kommune ønsker anonymitet: Spørger skoler om elevers trivselsdata

Kolding: For at sikre sig at folkeskolerne i Kolding ikke bryder elevernes anonymitet i forbindelse med trivselsundersøgelserne blandt eleverne, spørges alle kommunens skoler nu om, hvordan de bruger dataene i undersøgelserne.

Det sker for at sikre sig, at ingen af skolerne bruger elevernes svar til konkret opfølgning overfor elever, der i trivselsmålingerne beskriver problemer af den ene eller anden slags.

Det oplyser skolechef Lars Svenson efter, at Politiken gennem den seneste uge har afsløret, at elevernes besvarelser på ubestemt tid knyttes til deres cpr-nummer, og at flere kommuner bruger oplysningerne fra trivselsundersøgelserne til at følge konkret op overfor nogle af eleverne.