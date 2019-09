Kommune klar til at skrotte kæmpe kunstværk: Nu vil kunstfond hjælpe

Kolding Kommune har et kunstværk skabt af afdøde William Soya. Problemet er, at man ikke længere har brug for værket, og hidtil har ingen ønsket at modtage det. Nu viser Statens Kunstfond interesse i at hjælpe Kolding.

- Det er Kunstfondens vurdering, at der er tale om et bevaringsværdigt værk. Derfor vil vi i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst drøfte, om vi kan hjælpe med at finde en fremtidig placering - gerne i samarbejde med kommunen og kunstnerens arvinger, siger Søren Taaning som er Formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Kolding: Det er flere måneder siden, at Kolding Kommune klagede sin nød offentligt, fordi man på sit lager i Dalby var stødt på et kunstværk af William Soya. Der er tale om en spektakulær lysinstallation, som i årevis hang på Kolding Bibliotek. Men her benyttes det ikke længere, og kommunen har ikke andre relevante placeringer. Faktisk er kommunen parat til helt at skrotte værket.

- Det er rart at høre

Kulturudvalget har netop haft værket på sin dagsorden, og her blev konklusionen, at man vil tage kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune for at høre, om man her har interesse i at modtage installationen. Baggrunden er, at William Soya havde tæt forbindelse til kommunen, da han i midt 50'erne byggede eget hus i kunstnerbyen Hjortekær i Lyngby.

- Men det er da rart at høre, at der måske også er hjælp at hente hos Statens Kunstfond. Det vil være dumt andet end at tage imod sådan en håndsrækning. Uanset hvad hjælpen består af, så har vi jo været parat til at give afkald på værket, så det vil kun være fint, hvis det kan komme til at glæde andre, siger Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget.

I 1975, da lysinstallationen blev monteret i loftet på det tidlige bibliotek i Fredericiagade, var det i øvrigt med støtte fra Statens Kunstfond.