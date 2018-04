Kommune dropper at købe gamle togstationer

Kolding Kommune har arbejdet med planer om at købe de gamle stationsbygninger i Lunderskov og Vamdrup i snart et par år, men nu har kommunen droppet de planer. De lokale i de to områder har ikke ønsket det, og derudover vil det koste mange penge at sætte bygningerne i stand. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Kolding Kommune vil ikke købe de gamle stationsbygninger i Lunderskov og Vamdrup. Lokalområderne har ikke særlige ønsker til aktiviteter i bygningerne, og det vil koste mange penge at sætte dem i stand, lyder det fra borgmesteren.

Vamdrup/Lunderskov: De flere år gamle planer om, at Kolding Kommune måske ville købe de gamle stationsbygninger i Vamdrup og Lunderskov er blevet skrinlagt. På et økonomiudvalgsmøde tirsdag besluttede politikerne at droppe planen om at købe de to gamle stationsbygninger af DSB. Borgmester Jørn Pedersen (V) forklarer, at man har spurgt både medlemmerne af Vamdrup Byforum og Lunderskov Lokalråd, om de har forslag til, hvad de to stationsbygninger kan bruges til, og ingen af de lokale foreningers repræsentanter har haft særlige ønsker til, hvordan kommunen kan bruge bygningerne til gavn for lokalområdet. Samtidig vil det koste mange penge at bygge de gamle stationer om, oplyser borgmesteren.

Bygningerne Stationen i Lunderskov blev fredet i 1992, og fredningen indebærer, at der ikke må laves noget om udvendigt eller indvendigt.Vamdrup Station er ikke fredet.



Sagen om et eventuelt kommunalt køb af de to gamle togstationer blev behandlet på et økonomiudvalgsmøde tirsdag. Det skal også behandles på et byrådsmøde.

Øjebæer - Det giver ikke mening at købe bygningerne, hvis der ikke er lokale ønsker om det, og de er blevet direkte spurgt om det. Jeg håber, at DSB nu vil udbyde bygningerne til salg. Stationsbygningen i Lunderskov er jo en rigtig flot bygning, og det er også vigtigt, at stationsbygningen i Vamdrup ser ordentlig ud, siger Jørn Pedersen. Han erkender dog også, at han kan være lidt nervøs for, hvad der kommer til at ske nu, når kommunen ikke vil købe stationsbygningerne. - Jeg kan frygte, at vi risikerer, at det bliver nogle øjebæer, der kommer til at stå tilbage på den lange bane, siger Jørn Pedersen. Samme bekymring har formanden for Lunderskov Lokalråd, Steen Sparvath, og formanden for Vamdrup Byforum, Helge Paulin. - Jeg kan også forestille mig, at DSB måske vil rive bygningen i Vamdrup ned og erstatte den med et skur, fordi bygningen er dyr at holde ved lige. Det vil være et tilbageslag, for det er vigtigt for pendlerne at have et opvarmet venterum, siger Helge Paulin.