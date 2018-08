Kommune bekymret for ekstraregning efter tørkesommer

Først til efteråret ved Kolding Kommune, hvad prisen bliver for den hede og regnfattige sommer. Så begynder man nemlig at kunne se, om træer, buske og planter har overlevet den lange tørkeperiode eller ej.

Også nyplantede træer af en vis størrelse bliver vandet, for de er meget dyre at erstatte, hvis de går ud.

- I de 15 år, jeg har været ansat her, har vi for eksempel ikke haft brug for at vande vores stauder, men det er vi begyndt på i år, fordi vi håber på, at dem kan vi godt redde, siger han.

Michael Tornbjerg Nielsen fortæller, at det er meget usikkert, hvordan træer, buske og planter klarer den tørre sommer, fordi der ikke er så meget at sammenligne med fra tidligere år.

- Hvis der er alt for meget, som ikke kommer igen til næste år, så kan det blive meget dyrt for en stor kommune. Jeg har set mange træer og buske rundt omkring, som står og ser brune ud, men det er først til foråret, vi kan være sikre på, om de kommer igen, eller om de går ud.

Kolding: For den almindelige haveejer kan det være træls, hvis man har en busk eller to, der tørrer ud og dør i den regnfattige sommer, men for Kolding Kommune, som har træer, buske og planter i en helt anden størrelsesorden, kan tørken blive en kostbar affære. Det fortæller skov- og landskabsingeniør Michael Tornbjerg Nielsen fra Kolding Kommune.

På julis sidste dag udarbejdede DMI's langtidsmeteorolog en månedsprognose for august - og den er både lun, solrig og nedbørfattig. Sommeren 2018 har allerede sat sin første rekord. Aldrig har en juli været så solrig. Men det vilde ferievejr er ikke slut endnu, i al fald ikke ifølge DMI's seneste månedsprognose.De to første uger i august bliver lidt mere blandende med enkelte byger og måske et lavtryk med regn. Vejret er dog stadigt tørrere, mere solrigt og lidt varmere end normalt.I de to sidste uger af prognosen - dvs. frem til den 26. august - dominerer et højtryk igen vejrbilledet. Trods usikkerheder i prognoserne er de enige om tørt, solrigt og lunt vejr. Lokalt kan det dog kamme over i lummervarme, tropenætter og tordenbyger.Læs hele månedsprognogsen her: www.dmi.dk/vejr/til-lands/maaned-og-saeson/

- Men situationen er kritisk, og det er den også, selv om det skulle begynde at regne nu, for vi kan se på mange træer og buske, at det allerede er kammet over. Jeg har set træer på helt op til tyve meter, der står og ser brune ud, siger Michael Tornbjerg Nielsen.

- Nogle gange kan grenene godt se helt udtørrede ud, og så viser det sig alligevel, at de bliver grønne igen. Derfor tror jeg, at vi skal hen til foråret, før vi har et overblik over, hvordan det er gået.

Men selv om kommunen vander langt mere denne sommer end normalt, så er det helt umuligt at vande over hele Kolding Kommune. Og helt generelt må hække, vejtræer, buske og plæner klare sig selv. Så vil det vise sig til foråret, om nogle er bukket under for den tørre sommer i 2018.

Plusser og minusser

På plussiden skal kommunen ikke slå græs i samme omfang som normalt. Lige som hjemme i haverne vokser de store kommunale græsarealer også i sneglefart.

- Men derfor kan man alligevel godt se, at vi er rundt for at slå plænerne, for der er visse typer ukrudt, som godt kan vokse i tørken, så for at det skal se ensartet ud, er vi rundt for at klippe. Men det er selvfølgelig i et langt mindre omfang end normalt, fortæller han.

Den tid, man sparer på græsklipningen, bliver stort set opvejet af andre opgaver. For det første er kommunens folk rundt for at vande langt mere end i en normal sommer, og desuden er der mere oprydning i parker og på strande, fordi flere opholder sig i det fri, når vejret er så varmt og tørt.

- Vi kan spare en smule på de vikartimer, vi plejer at købe ind hen over sommeren, hvor vi har mange på ferie, men overordnet går det lige op. Så den store pris for tørken vil først vise sig til foråret, hvor det bliver spændende, hvor meget der kommer igen, og hvor meget som er gået ud for os, siger Michael Tornbjerg Nielsen.