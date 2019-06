Kommune beklager fejl: Kaj Werner fik trukket sin førtidspension tilbage efter få timer

Få timer efter at Kaj Werner Olsen havde fået brev om, at han var tilkendt førtidspension, måtte Kolding Kommune ringe ham op og sige, at der var sket en beklagelig fejl. Han var ikke godkendt til pension.

Kolding: Kaj Werner Jensen fik den 3. juni en skriftlig afgørelse, der slog fast, at han var blevet godkendt til førtidspension. Få timer efter ringede hans telefon. Stemmen i røret måtte skuffe ham med, at der var sket en fejl. Han var alligevel ikke tilkendt førtidspension.

Arbejdsmarkedschef Søren Bork Hansen, Kolding Kommune, beklager.

- Det er dybt beklageligt, at vi ved en fejl sender et brev til en borger med en forkert afgørelse. Det må ikke ske. Jeg er meget ked af, at borgeren fik en forkert besked og troede, at han fik førtidspension. Lige så snart vi opdagede fejlen, ringede vi til ham.

Det var Kolding Kommunes pensionsteam, der sendte det skriftlige tilsagn om førtidspension til Kaj Werner Jensen, der kom til skade ved en arbejdsulykke tilbage i 2016, og siden har hjulpet ham.

- Vi har holdt møde med 3F om sagen. Generelt har vi et godt samarbejde med fagforbund, borgere og interessegrupper omkring, hvordan vi griber det her an, uddyber Søren Bork Hansen.

Hvordan kunne fejlen ske?

- Det var en menneskelig fejl. Den medarbejder, der har skrevet brevet, har kigget forkert og har troet, at der stod, at borgeren var berettiget til førtidspension. For at undgå at det sker igen, ændrer vi fremgangsmåde. Vi deler sagerne op på to lister, så man ikke kan se forkert. Den ene lister bliver med borgere, der har fået ja til førtidspension, og den anden liste bliver med borgere, der skal have deres forløb til genvurdering, svarer Søren Bork Hansen.