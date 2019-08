Kommune beder private børnepassere overstrege ord på humoristisk plakat

Kolding Kommune sendte tirsdag eftermiddag en mail ud til alle private pasningsordninger i Kolding og indskærpede, at de - sådan som nogle børnepassere har - ikke må have en plakat med ordet dagplejer hængende i deres hjem.

- Da I ikke må benævnes som dagplejer men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften. Fx. har I den i en ramme, kan I evt. sætte ny tekst over "dagplejeren", skriver den konstituerede dagplejechef, Lise Lotte Damgaard, til de private børnepassere, som der er lidt over 50 af i Kolding Kommune.

Derfor sendte kommunens konstituerede dagplejeleder tirsdag en mail ud til samtlige private børnepassere, hvor hun fortalte, at man i kommunen er blevet gjort opmærksom på, at nogle har dagpleje-plakaten hængende i deres hjem.

Men det skal være slut, mener man hos Kolding Kommune, da en lovændring fra tidligere i år betyder, at dem, der står for de private pasningsordninger for 0-3-årige, ikke længere må kalde sig dagplejere.

Fjerner den ikke

Privat børnepasser i Vester Nebel, Jette Hasselstrøm, er en af dem, der har plakaten hængende. Hun har fået den af nogle forældre, hvis barn hun har passet, og som skulle videre i børnehave.

- Da jeg fik mailen fra kommunen, tænkte jeg, at nu stopper I. Nu går I indenfor hos os, og så er vi ikke i det offentlige rum længere. Jeg synes, man går i for små sko. Skal vi så melde ud til forældrene, at vi ikke må have den plakat, vi har fået af dem, hængende, spørger Jette Hasselstrøm, der har passet børn i privat regi i lidt over ni år.

Hun fortæller, at hun ikke har tænkt sig at overskrive ordet "dagplejeren" på den plakat, hun kalder "skidesjov". Hun henviser desuden til, at private børnepassere andre steder i landet tidligere har fået besked fra børne- og socialministeriet om, at kommunerne ikke må blande sig i, om private børnepassere har denne plakat indenfor i deres hjem.

Mailen fra kommunen til børnepasserne har allerede vakt en del debat på de sociale medier.

JydskeVestkysten forsøger at få en kommentar til sagen fra Kolding Kommune.