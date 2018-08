Kommunalt ansatte efter stribevis af spareforslag: Det skaber bekymring og utryghed

På vegne af de mange tusinde ansatte i Kolding Kommune melder medarbejderrepræsentanter nu ud med dyb bekymring over de forslag til besparelser, som sparekatalog indeholder.

Kolding: Adskillige ansatte i Kolding Kommune holder weekend i skyggen af bekymring og utryghed. Det sker, efter at et omfattende katalog med stribevis af forslag til besparelser blev præsenteret for først økonomiudvalget og senere for medarbejdernes repræsentanter i kommunens hovedudvalg i denne uge. Sparekataloget er udarbejdet, før byrådet skal få næste års budget til at hænge sammen. I den forbindelse kommer politikerne til at overveje både besparelser og skattestigninger, da kommunen mangler næsten 100 millioner kroner i 2019. Medarbejderrepræsentant og næstformand i hovedudvalget, Hanne Thomsen, fortæller, at en del medarbejdere i kommunen frygter, at de mister deres job, fordi de i sparekataloget kan se, at det foreslås at nedlægge deres funktioner. - De kan se, at deres stillinger foreslås nedlagt. Det giver bekymring og utryghed, siger hun. Eksempelvis foreslås det i kataloget, at kommunen helt lukker naturskolen og Taps Børnehave.

Fakta Griber byrådet ikke ind, er der udsigt til følgende underskud på kommunens budgetter (i parentes er nævnt de beløb, man forventede, da 2018-budgettet blev vedtaget).



2019: - 96,7 millioner kr. (-43 mio. kr.)



2020: - 69 millioner kr. (-42 mio. kr.)



2021: - 108 millioner kr. (+ 40 mio. kr.)



2022: - 32 millioner kr.



Kommunens likviditet (kassebeholdning) skal overholde den såkaldte kassekreditregel. Det vil sige, at den ikke må blive negativ set som et gennemsnit over 365 dage.

Svært at tiltrække folk Hanne Thomsen og de øvrige medarbejderrepræsentanter mener, at de påtænkte besparelser i sparekataloget vil betyde "enorme serviceforringelser" på alle områder i kommunen, og at både borgere og medarbejdere rammes. - Vi frygter, at Kolding Kommune ikke længere vil være en attraktiv arbejdsplads, hvis man skærer ind til benet, siger Hanne Thomsen og tilføjer, at dygtige medarbejdere formodentlig vil søge uden om Kolding, hvis man for eksempel skærer på kompetenceudvikling, IT og på personalegoder. - Det er det, der gør, at man udvikler sig, siger hun og føjer til, at i en tid med rift om kvalificeret arbejdskraft vil det blive sværere at få medarbejdere til at søge til en kommune, hvor der er sparet ind til benet.