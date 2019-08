Kommunaldirektør om Koldings økonomi: Der skal spares omgående

Koldings økonomi hænger så meget i laser, at kommunaldirektør Thomas Boe råder politikerne til straks at lave spareindgreb.

Kolding: Der er ingen tid at spare. Byrådets politikere bør gribe ind med besparelser nu for at forebygge, at kommunens elendige økonomi forværres yderligere i år.

Sådan lyder anbefalingen fra kommunaldirektør Thomas Boe til Kolding Byråd, når de 25 politikere på tirsdag mødes til et seminar om den aktuelle økonomiske situation og de forudsætninger, der lige nu er for at lægge budgettet for 2020.

- Du kan jo selv se tallene. Vi er nødt til at være ansvarlige overfor politikerne og sige: Hvad skal vi gøre? Min anbefaling er, at vi gør alt, hvad vi kan for at bremse op, og at vi foretager et indgreb nu. Vi kan skubbe nogle anlægsprojekter frem i tid, lave ansættelsesstop og indkøbsstop. Det er sidste udkald nu, hvis vi skal nå at gøre noget for at mindske underskuddet i år, siger Thomas Boe.