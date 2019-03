Kommunal topdirektør købte konsulenter til at forbedre samarbejde blandt seks chefer: Pris 265.000 kroner

Kolding: Cirka 265.000 kroner kostede det sidste år at få den seks personer store ledelse i børne- og uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune til at kunne samarbejde bedre trods forskelligheder, lære hinanden bedre at kende professionelt, få udarbejdet personlighedsprofiler, få et fælles værdigrundlag og ståsted og gøre dem skarpere på at arbejde tværfagligt.

Børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele hyrede nemlig det københavnske konsulentfirma Cairos til at stå for teamudvikling for chefgruppen, da hun ønskede at få udviklet et fælles ståsted for lederne. Og regningen til kommunen lød på lige knap 265.000 kroner eksklusiv moms, da kommuner ikke betaler moms.

Det materiale fra konsulentfirmaet Cairos, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, viser, at der før det første to dages lederseminar for de seks chefer i begyndelsen af 2018 var et stort fokus fra konsulentfirmaet på samarbejde trods forskelligheder, forskelligheder som en styrke, hvordan man kan støtte hinanden i pressede situationer, og hvordan man skaber samhørighed i ledergruppen. Desuden blev der forud for seminaret lavet en personlighedsprofil på direktøren, skolechefen, børnechefen, fritidschefen, sekretariatschefen og den daværende og siden afskedigede økonomichef.

På seminaret beskæftigede de seks chefer sig blandt andet med forskellige temperamenter, og hvordan man kan "tale på en anden kanal end ens egen", som de står i programmet.