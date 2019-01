Kommer vandet? Kolding forbereder sig på oversvømmelse

Prognoserne fra DMI er utrolig usikre, men der er bestemt risiko for, at Kolding bliver ramt af oversvømmelse i løbet af den 2. januar. Allerede 1. nytårsdag begyndte beredskabet i Kolding at fylde i hundredvis af sandsække, som skal sikre mod vandet, hvis det kommer.

- Vi lægger sækkene ud i depoter langs åen, og så er vi klar til at fordele dem, hvis det ser ud til, at åen kommer til at flyde over, fortæller Julie Staal, der er sergent hos beredskabet i Haderslev.

Mens mange stadig sov efter nytårsfestlighederne, var de første ansatte og frivillige mødt ind hos kommunens beredskabsdepot i Smedegade, hvor man fra klokken 10 begyndte at fylde de første af i alt 2500 sandsække, der skal hjælpe med at beskytte områderne omkring åen mod vandet. Hvis det kommer.

Kolding: Hvis nytårets kraftige blæsevejr betyder, at havvandet i løbet af den 2. januar begynder at true sommerhusområder, midtbyen og havnens virksomheder, så er Kolding klar til at tage kampen op mod vandmasserne.

Gode råd hvis man rammes af oversvømmelse: 1. Luk døre og vinduer 2. Dæk afløbene i kælderen til med noget tungt - for eksempel en plasticpose med en sandsæk 3. Luk WC'et med klude i en pose, og placer noget tungt over brættet 4. Byg en midlertidig dæmning for nedgang til kælderen 5. Fjern værdifuldt inventar og genstande fra steder, hvor der er risiko for oversvømmelse Kilde: Haderslev Kommune

Han anbefaler, at man følger med på nettet og på kommunens hjemmeside, indtil man er sikker på, at faren er drevet over for denne gang.

I løbet af 1. nytårsdag bliver der også placeret containere med sand i sommerhusområderne ved Bjert og nede ved havnen. Her kan sommerhusejere og virksomheder komme og fylde sandsække, hvis de er bekymrede for, at det ender med en oversvømmelse, sådan som Kolding senest oplevede det i 2017.

Som i 2017

I 2017 steg vandet betydeligt mere, end man først kunne anslå. Og det samme kan ske denne gang, fortæller indsatsleder Ronni Petersen fra Trekantbrand, som har kommandoen over hele operationen.

- Det er præcis det samme billede, vi ser denne gang, fastslår han 1. nytårsdag ved middagstid:

- Den kraftige blæst presser vandet mod Fyn og Sjælland, og så kommer der et tidspunkt, hvor det skal tilbage igen ud gennem Lillebælt. Og da det sker samtidig med, at der er højvande, så har man så kompliceret et billede, at man ikke kan lave en langtidsprognose for, hvor meget vandet vil stige. Vi følger prognoserne hele tiden, og det er klart, at jo længere tid, der går, jo mere præcist kan man lave sin prognose, siger Ronni Petersen.

Krisestaben, som tackler situationen, har deltagelse af TrekantBrand, Kolding Kommune og BlueKolding.

Indsatslederen vurderer, at risikoen for oversvømmelse stiger i løbet af 2. januar. Hvis vandet bliver en trussel, så sker det formodentlig hen over middag, lyder vurderingen.

- Vi har rimelig gode arbejdsbetingelser, for vi har mange timer til at forberede os, og hvis der skulle ske noget, så bliver det sandsynligvis i løbet af de lyse timer, og det er det, vi helst vil have, siger han.

Den 5. januar 2017 nåede vandstanden i Kolding nåede op på 1,63 meter, da den var højest, og det betød store oversvømmelser flere steder i Kolding i løbet af aftenen og natten.