Kommende forældre bliver særligt ramt af eventuel konflikt på Kolding Sygehus

Jordemoder på Kolding Sygehus er ked af, at fødselsforberedelsen bliver ramt af strejken, men minder om, at det er et område, der ikke er lige så akut som eksempelvis scanninger.

Kolding: Ingen fødsels- og forældreforberedelse. Det andet jordemoderbesøg omkring 21 uger efter fødslen bliver ikke foretaget. Intet hjemmebesøg efter tidlig udskrivning. Det er blandt andet de ting, der kommer til at blive omfattet af en eventuel strejke blandt jordemødrene på Kolding Sygehus, hvis overenskomstaftalen mellem offentligt ansatte og arbejdsgivere ikke falder på plads inden 17. april. Kommende forældre vil dermed gå glip af vigtig forberedelse, såfremt der ikke bliver fundet en løsning inden deadline for forhandlingerne, og konflikten bryder ud den 22. april. - Vi vurderer, at fødselsforberedelsen er utrolig vigtig i forhold til at sikre, at både mor og far er velforberedte, at de kan arbejde med veerne og komme så godt igennem fødslen som muligt. En anden væsentlig ting er, at de første dage, efter man er blevet udskrevet, er vigtige i forhold til, at man knytter sig til barnet, og at man eksempelvis får en god amning op at stå. Som førstegangsforældre er man ofte usikker på, om man gør det rigtige, siger Gitte Valeur, kredsformand for Jordemoderforeningen i Syddanmark.

Det har været svært at finde noget at strejke på, for meget af det, man laver som jordemoder, er akut. Vi har et nødberedskab, der ligner vores normale beredskab, og det viser bare, at en jordemoder ikke går på arbejde, uden det har betydning- Stine Storm, jordemoder og tillidsrepræsentant, Kolding Sygehus.