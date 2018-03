Kom tæt på isfuglen og havørnen i et af Koldings fugletårne

Det lune forår lader vente på sig - men sollyset har fået fat. Og så er der masser af muligheder for at komme tæt på det varierede fugleliv, især hvis man kravler op i et af fugletårnene i Kolding Kommune.

Så hvis man tager ud i naturen i løbet af påskeferien, er der gode muligheder for at opleve en masse forskellige fugle, lover hun.

- For de fleste fugle og pattedyr er det i højere grad sollyset og den længere dagslængde end temperaturen, som giver forårsfornemmelser, fortæller naturvejleder Nanna Winbladh fra by- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Kolding: Selvom det kan føles som om, foråret lader vente på sig, så er det i fuld gang ude i naturen. Mange fuglearter er allerede i gang med det store spil om at finde en partner, en redeplads eller med at komme godt afsted til deres ynglepladser i andre lande.

- Særligt en del af grågæssene vælger dog at blive i Danmark helt indtil næste vinter. Hos ænderne er f.eks. næsten alle hvinænder og troldænder snart på vej videre nordpå for at yngle, imens f.eks. gråænder, krikænder og gravænder er almindelige danske ynglefugle. Klassiske forårsbebudere som viber, sanglærker og stære er også allerede ankommet og kan ses og høres i det åbne land, fortæller Nanna Winbladh.

For når man kommer lidt op i højden, er det - bevæbnet med en kikkert og lidt tålmodighed - nemmere at få øje på fuglene. Alle fire steder kan man for tiden støde på forskellige arter af gæs og ænder, ofte en blanding af standfugle og trækfugle. De fleste gæs som f.eks. bramgæs og kortnæbede gæs er på vej videre mod Nordeuropa og Sibirien for at yngle.

Ørn og isfugl

Ved Solkær Enge og Hejls Nor er der gode muligheder for at støde på strandskaden med det orange næb og de flotte røde øjne.

- Herude kan man også være heldig at støde på den smukke sort- og hvidklædte klyde, som med det lange opadbøjede næb er meget letgenkendelig, og hvis man ser en kæmpe rovfugl med en næsten hvid halespids, er det sikkert luftens konge havørnen, som ofte kigger forbi store søer og vådområder på jagt efter bytte, siger Nanna Winbladh.

Ved Bønstrup Sø og Ødis Sø kan der ud over de mere almindelige arter som gråænder, blishøns, knopsvaner og fiskehejrer også være gode muligheder for at se isfuglen.

Isfuglen er ret sky, og ofte ser man den kun som et hurtigt orange og turkisblåt glimt, når den flyver hurtigt hen over vandspejlet på vandløb og søer.

Men hvis man har god tålmodighed og holder sig i ro, kan man være heldig at se den sidde på en udhængende gren, hvor den spejder efter småfisk. De danske isfugle med kun omkring 400 ynglepar er primært standfugle og kan observeres året rundt. I hårde vintre i vores nabolande, bliver vi i vinterperioderne tilsmilet med en del overvintrende isfugle fra disse områder. Isfugle kan nemlig slet ikke lide is - de har brug for et åbent vandspejl for at kunne fange fisk.