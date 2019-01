Kom og svøm eller lav yoga med Rikke Møller Pedersen

Kolding: Er man en vandhund, har man lyst til at lave yoga med en OL-svømmer, eller er man bare frisk på en sjov udfordring, så er muligheden der i Slotssøbadet søndag den 27. januar fra klokken 15-17.

Her åbner Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet dørene for et par timer med anderledes aktiviteter, og OL-svømmeren og verdensrekordholderen i 200 meter brystsvømning, Rikke Møller Pedersen, er et af trækplastrene. Man kan for 30 kroner lære nogle svømmeteknikker af svømmestjernen, ligesom man for samme pris kan lave yoga med hende. Desuden kan man prøve kræfter med vandpolo, eller man kan gå en tur om Slotssøen og få sig en snak om eliteidræt og sund livsstil.

Aktiviteterne foregår på samme tidspunkt som det årlige sponsorstævne i Kolding Svømmeklub finder sted. Her skal klubbens konkurrencesvømmere svømme penge ind til klubben, og her handler det om at svømme så langt de kan i 30-45 minutter. I den forbindelse kan alle gæster i svømmehallen også købe lodder i det amerikanske lotteri, som svømmeklubben står bag.